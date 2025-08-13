Выпуск пива в России вырос на 2,4% за семь месяцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рост производства пива за январь – июль 2025 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 543,63 млн декалитров, передает ТАСС.

В сегменте напитков брожения общий выпуск увеличился на 2,5%, до 551,89 млн декалитров. Производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 10,3% и составило 8,27 млн декалитров.

Пиво крепостью до 8,6% показало рост на 1,6%, достигнув 471,57 млн декалитров, а крепкое пиво выше 8,6% сократилось на 6,1%, до 44,9 тыс. декалитров. Объем производства пивных напитков увеличился на 8% и составил 72 млн декалитров.

Выпуск сидра за семь месяцев вырос на 9% и достиг 5,8 млн декалитров. Производство пуаре снизилось на 4,4%, составив 140,9 тыс. декалитров, а медовухи выросло на 14,9%, до 2,34 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на МКС начался эксперимент по приготовлению пива в условиях невесомости.

Ранее Россия вытеснила Германию из топ-5 мировых производителей пива.