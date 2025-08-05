Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.8 комментариев
На МКС начался эксперимент по приготовлению пива в космосе
На МКС впервые начался эксперимент по приготовлению пива в космосе
На МКС стартовал уникальный эксперимент по ферментации пива, который позволит изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию.
Астронавты на Международной космической станции впервые попробуют сварить пиво в условиях невесомости, передает РИА «Новости». Эксперимент инициировала американская компания Starbase Brewery.
Проект MicroBrew-1 направлен на изучение ферментации пива в космосе, чтобы понять, как дрожжи реагируют на микрогравитацию и радиацию.
«Мы запустили наши первые два полезных груза на МКС в рамках миссии NASA Crew-11! MicroBrew-1 – это первая в мире попытка заставить пиво забродить в космосе», – говорится в официальном сообщении пивоварни. Компания планирует анализировать результаты для дальнейшего применения в производстве космических продуктов питания и напитков.
Помимо пивного эксперимента, Starbase Brewery реализует проект OASIS с целью вырастить ячмень на МКС. В почву, смешанную с марсианским реголитом и пивной дробиной, астронавты добавили эту смесь в качестве удобрения. Если эксперимент удастся, это может стать шагом к полноценному космическому сельскому хозяйству.
Корабль Crew Dragon с россиянином Олегом Платоновым, а также астронавтами США Зиной Кардман и Майклом Финком, и японским специалистом Кимией Юи прибыл на станцию 2 августа. Экипаж пробудет на МКС несколько месяцев, параллельно с этим ожидается возвращение предыдущей команды на Землю. Полет проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.