Tекст: Алексей Дегтярёв

«Hanwha отвечает на призыв ВМС США по производству и развертыванию современных ударных средств с морских платформ», – заявил Скуновер.

Он добавил, что объединение ракеты Chunmoo и модульной платформы с современными кораблями позволит поставлять системы флоту в больших масштабах по меньшей стоимости, пишет Defence Blog.

Запуск прошел в воскресенье с судна компании The Spaceport Company. Отмечается, что компания не уточнила, какая именно ракета была выпущена, дальность ее полета и была ли она направлена на цель. Пусковая установка разработана на основе «платформы MFOM, допускающей размещение на поддонах», и вмещает стандартные ракетные контейнеры.

Ожидается, что собранные данные будут использованы для будущих морских операций. Система Chunmoo, обычно устанавливаемая на грузовиках, ранее была продана в Польшу, Эстонию и Норвегию. Хорватия заказала 18 установок за 478 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южнокорейская компания Hanwha Aerospace запланировала проведение тестовых запусков ракет Chunmoo с судна у побережья США.

В начале месяца она приступила к строительству завода по производству управляемых ракет в Польше.

Весной Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца.