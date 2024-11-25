«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.2 комментария
Эксперт: Разведчики НАТО изучают ущерб от «Орешника» на «Южмаше»
Эксперт: Западные разведчики исследовали повреждения от ударов «Орешником» по заводу «Южмаш» на Украине
Западные разведчики, включая специалистов из Lockheed Martin и RTX, активно изучают на украинском предприятии «Южмаш» последствия удара по заводу и пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет «Орешник», рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
По его словам, сотрудники западных разведок активно изучают ущерб, нанесенный украинскому оборонному заводу «Южмаш» в результате удара ракетами «Орешник», сообщает ТАСС.
Степанов отметил, что специалисты научно-технической разведки пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет средней дальности для изучения их характеристик.
По словам Степанова, крупные американские военно-промышленные предприятия, такие как Lockheed Martin и RTX, проявляют особый интерес к анализу ракет. Он подчеркнул, что эксперты из этих корпораций будут работать на «Южмаше» еще несколько недель, изучая поврежденные останки ракет. Это объясняется тем, что в области материаловедения и гиперзвуковых технологий у западных стран существуют определенные трудности.
Киев и его западные союзники также приступили к оценке ущерба, нанесенного дорогостоящей линии по производству ракет и дронов. Это оборудование было недавно поставлено на завод.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения.
Киев, между тем, не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник». А СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».