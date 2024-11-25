Эксперт: Западные разведчики исследовали повреждения от ударов «Орешником» по заводу «Южмаш» на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сотрудники западных разведок активно изучают ущерб, нанесенный украинскому оборонному заводу «Южмаш» в результате удара ракетами «Орешник», сообщает ТАСС.

Степанов отметил, что специалисты научно-технической разведки пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет средней дальности для изучения их характеристик.

По словам Степанова, крупные американские военно-промышленные предприятия, такие как Lockheed Martin и RTX, проявляют особый интерес к анализу ракет. Он подчеркнул, что эксперты из этих корпораций будут работать на «Южмаше» еще несколько недель, изучая поврежденные останки ракет. Это объясняется тем, что в области материаловедения и гиперзвуковых технологий у западных стран существуют определенные трудности.

Киев и его западные союзники также приступили к оценке ущерба, нанесенного дорогостоящей линии по производству ракет и дронов. Это оборудование было недавно поставлено на завод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения.

Киев, между тем, не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник». А СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».