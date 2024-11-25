  • Новость часаПушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
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    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией
    Украина показала фрагменты «Орешника», ударившего по «Южмашу»
    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск
    Назван кандидат на должность посла России в США
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    Западные специалисты отправились на «Южмаш» изучать «Орешник»
    В России обвинили ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    ОАК сообщила о смене руководства в компаниях «Яковлев» и «Туполев»
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    42 комментария
    25 ноября 2024, 11:17 • Новости дня

    Эксперт: Разведчики НАТО изучают ущерб от «Орешника» на «Южмаше»

    Эксперт: Западные разведчики исследовали повреждения от ударов «Орешником» по заводу «Южмаш» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные разведчики, включая специалистов из Lockheed Martin и RTX, активно изучают на украинском предприятии «Южмаш» последствия удара по заводу и пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет «Орешник», рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    По его словам, сотрудники западных разведок активно изучают ущерб, нанесенный украинскому оборонному заводу «Южмаш» в результате удара ракетами «Орешник», сообщает ТАСС.

    Степанов отметил, что специалисты научно-технической разведки пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет средней дальности для изучения их характеристик.

    По словам Степанова, крупные американские военно-промышленные предприятия, такие как Lockheed Martin и RTX, проявляют особый интерес к анализу ракет. Он подчеркнул, что эксперты из этих корпораций будут работать на «Южмаше» еще несколько недель, изучая поврежденные останки ракет. Это объясняется тем, что в области материаловедения и гиперзвуковых технологий у западных стран существуют определенные трудности.

    Киев и его западные союзники также приступили к оценке ущерба, нанесенного дорогостоящей линии по производству ракет и дронов. Это оборудование было недавно поставлено на завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения.

    Киев, между тем, не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник». А СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия якобы завербовала группу йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя связи с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, были завербованы сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть, связанную с группировкой хуситов.

    Американские дипломаты полагают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Ранее Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий, но подтверждении этих данных не предоставил.

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    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

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    25 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курахово в ДНР активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».

    Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.

    Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.

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    25 ноября 2024, 07:17 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки

    ВСУ начали отступать с укрепленных позиций на востоке Великой Новоселки

    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали отступление с укрепленных позиций на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике под натиском штурмовых групп.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. По данным источника в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия.

    Силовые структуры утверждают, что украинские военные оставляют свои позиции под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки, а также сообщалось о дальнейшем продвижении российских сил в этом направлении.

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    25 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

    В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

    Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

    Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.

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    24 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

    Минобороны: ВС России отбили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

    ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска на Харьковском направлении успешно отбили контратаку двух украинских бригад, что привело к потерям со стороны ВСУ в количестве до 50 военнослужащих и значительной техники, сообщили в Минобороны РФ.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 5-му пограничному отряду в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск. В результате контратаки украинская сторона потеряла до 50 военных, две бронированные машины, 26 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по формированиям 60-й, 63-й и других бригад ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ потеряли свыше 440 военных, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских орудий. Был уничтожен склад боеприпасов, говорится в сообщении.

    В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ, что привело к потерям до 500 военнослужащих и уничтожению складов боеприпасов, уточнили в Минобороны.

    На других участках российские войска продолжили наступление, отражая многочисленные контратаки украинских подразделений. В результате боев ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, включая американские и британские артиллерийские установки.

    Средства ПВО России сбили 44 беспилотных аппарата самолетного типа, что подчеркивает эффективность противовоздушной обороны в ходе продолжающейся специальной военной операции, добавили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

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    25 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле более 100 жителей в Селидово

    Tекст: Вера Басилая

    В Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    «В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

    Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

    Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

    По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

    «В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

    «Рядом с девятиэтажкой женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

    Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

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    24 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении

    Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки

    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрию, Кругленькое и Лебедевку.

    Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери – более 260 военнослужащих, также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    24 ноября 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово

    Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.

    «Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.

    Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.

    Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.

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    25 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР

    Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахова в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что в южной части Курахова идут активные боевые действия, и противник был выбит из Елизаветовки, передает ТАСС.

    «В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка, противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», – заявил он.

    Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    24 ноября 2024, 23:38 • Новости дня
    The Economist сообщил о нехватке и плохой подготовке призывников на Украине

    ВСУ страдают от нехватки новобранцев и низкого качества призывников

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, что может привести к непоправимой ситуации к весне, сообщил The Economist.

    По информации издания, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической, передает ТАСС.

    Кроме недостаточных темпов мобилизации, существует и проблема качества новобранцев. Большинство призывников либо слишком стары, либо не мотивированы. Командир батальона с позывным Лес отметил, что часто получает новобранцев старше 45 лет, некоторые из них даже старше 50, с медицинскими заключениями о непригодности к службе. «Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением», – заявил он.

    Журналист The Economist посетил центр подготовки новобранцев и пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван с плохим зрением. Григорий признался, что удивлен призывом и испытывает трудности с физическими нагрузками.

    Накануне депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

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    25 ноября 2024, 08:26 • Новости дня
    Взрыв прогремел у военной части, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

    Взрыв произошел у части под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что удар произошел около 21.15 мск в районе Чугуева, в пригороде Кочеток, передает РИА «Новости». Целью атаки стал детский лагерь «Орленок», в котором размещались ВСУ. По словам Лебедева, рядом с лагерем расположен кемпинг, где также были замечены украинские военные и наемники латинского происхождения.

    В дополнение к этому, как сообщается, в пригороде Чугуева случился еще один взрыв у военной части А-1310. Взрыв произошел 24 ноября в 21.30 (22.30 мск). В результате взрыва множество скорых направились к охраняемой территории. Лебедев отметил, что в этой части НАТОвские инструкторы обучали украинских военных стрельбе из орудий западного образца. Пока неизвестно, попали ли инструкторы под удар.

    Лебедев уточнил, что конкретика по произошедшему еще выясняется, пока нет точной информации о возможных потерях среди военных и инструкторов.

    Напомним, в Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров ВСУ и западных наемников, что привело к ликвидации ряда военных сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Кроме того он отмечал, что в результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области погибли более ста человек, включая десятки иностранных наемников, знакомых с натовскими системами вооружения.

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    24 ноября 2024, 15:19 • Новости дня
    Дроны «Севера» уничтожили украинский танк в Харьковской области

    Минобороны России заявило об уничтожении танка ВСУ с помощью FPV-дронов «Севера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области военнослужащие группировки «Север» использовали FPV-дроны для уничтожения танка ВСУ на основе разведывательных данных.

    Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили украинский танк в Харьковской области, сообщает РИА «Новости». Министерство обороны России сообщило, что во время разведывательных мероприятий в лесистой местности был обнаружен танк ВСУ. После анализа полученных данных было решено применить огневое воздействие.

    Согласно заявлению ведомства, в результате прямых попаданий FPV-дронов танк был уничтожен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении, группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении, а российские FPV-дроны уничтожили немецкую БМП Marder в приграничье Курской области.

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    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией

    Украинские и западные социологи продолжают выяснять, готово ли общество к переговорам с Россией и территориальным уступкам. И они, как правило, выдают противоречивые результаты. В чем заключаются особенности этого противоречия и каковы реальные настроения украинцев относительно урегулирования конфликта? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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