Комбрига ВСУ в Сумской области уволили за плохие результаты

Tекст: Катерина Туманова

«За неудовлетворительные результаты на фронте и утрату позиций в Сумской области снят с должности командир 116 обр ТРО полковник Максим Литвиненко. Вместо него комбригом назначен полковник Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114 обр ТРО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе боевики ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Уланово, но успеха не имели и с потерями отошли.

На Харьковском направлении российские военные сосредоточили усилия на ликвидации крупных скоплений сил противника. В ответ Кабинет министров Украины экстренно выделил Харьковской областной администрации 102,2 млн гривен из резервного фонда на возведение фортификационных сооружений.

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов Харьковской области. В районе Колодезного уничтожено крупное скопление 3-й отдельной танковой бригады ВСУ.

На Липцовском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись до 300 м южнее Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наращивают наступление в южном направлении: есть продвижение в районе Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 60 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон БПЛА был переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ. Боец с позывным Карта рассказал об уничтожении более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области. В понедельник ВС России уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых беспилотников ВСУ в Харьковской области.