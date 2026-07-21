Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей
Поиски ребенка в Петербурге завершились благополучно, девочку обнаружили в соседней квартире, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
«Девочка нашлась у соседей, с ней все в порядке», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Накануне днем ребенок ушел на детскую площадку на Гатчинском шоссе вместе с подругой. Вечером мать видела дочь гуляющей под присмотром отца, однако позже мужчина вернулся домой один. К 20.00 малышка не пришла обратно, родители забили тревогу.
К розыску оперативно подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Ночью на месте исчезновения развернули оперативный штаб, объединивший усилия 50 добровольцев и неравнодушных местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пропавший петербургский мальчик обнаружился в Тверской области
В начале июля полицейские задержали подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы под Петербургом.
В мае поисковики нашли живой исчезнувшую под Тулой трехлетнюю девочку.