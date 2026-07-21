Пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Девочка нашлась у соседей, с ней все в порядке», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Накануне днем ребенок ушел на детскую площадку на Гатчинском шоссе вместе с подругой. Вечером мать видела дочь гуляющей под присмотром отца, однако позже мужчина вернулся домой один. К 20.00 малышка не пришла обратно, родители забили тревогу.

К розыску оперативно подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Ночью на месте исчезновения развернули оперативный штаб, объединивший усилия 50 добровольцев и неравнодушных местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пропавший петербургский мальчик обнаружился в Тверской области

В начале июля полицейские задержали подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы под Петербургом.

В мае поисковики нашли живой исчезнувшую под Тулой трехлетнюю девочку.