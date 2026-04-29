АвтоВАЗ направил более 500 млн рублей на модернизацию производства
В рамках майского корпоративного отпуска на заводе АвтоВАЗ стартует масштабная модернизация с акцентом на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva, сообщили СМИ.
АвтоВАЗ направит на модернизацию производства более 530 млн рублей, сообщают «Известия».
В ходе планового оплачиваемого корпоративного отпуска с 1 по 13 мая на заводе проведут свыше 15 тыс. работ общей емкостью 110 тыс. человеко-дней. В компании уточнили, что все работы завершатся к 18 мая 2026 года.
В рамках модернизации будет установлено новое технологическое оборудование для запуска производства кроссовера Lada Azimut, а также обновлена линия по сборке семейства Lada Niva. Планируется провести ремонт и обслуживание основных мощностей, модернизировать цеха окраски, сварки и автосборочный комплекс.
Особое внимание уделят пуско-наладочным работам новых обрабатывающих центров на двигательном производстве: здесь начнут выпускать моторы объемом 1,6 литра (мощностью более 120 л. с.) и 1,8 литра (мощностью более 130 л. с.). После отпуска, с 14 мая, начнется поэтапное заполнение технологических линий, которые не были затронуты текущей модернизацией.
В компании подчеркнули: «На время майского этапа модернизации производства за персоналом сохраняется полная заработная плата». Ранее АвтоВАЗ также объявил о планах расширить линейку коммерческих и спецавтомобилей, которые будут продаваться через официальную дилерскую сеть Lada в партнерстве с «Промтехом».
В 2026 году АвтоВАЗ запланировал старт выпуска кроссовера Lada Azimut в третьем квартале и расширение линейки коммерческих автомобилей под новым брендом SKM.