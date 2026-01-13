Россия заявила протест Польше из-за задержания археолога Бутягина

МИД заявил протест послу Польши в связи с арестом археолога Бутягина

Tекст: Вера Басилая

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест из-за задержания российского археолога Александра Бутягина в Варшаве в декабре 2025 года, сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России. В дипведомстве подчеркнули, что задержание произошло по запросу Киева.

Российская сторона потребовала немедленного освобождения Бутягина и отказа от его передачи украинским властям, которые МИД назвал «не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима».

На Смоленской площади также отметили, что рассматривают действия польских властей как недружественный шаг, который может серьезно осложнить отношения между двумя странами.

Суд в Польше назначил заседание по вопросу передачи Александра Бутягина на Украину на 15 января.

Польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

Польша занимает второе место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.