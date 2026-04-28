Путин заявил о важности равноправия для устойчивого развития мира

Путин заявил о важности равноправия для устойчивого глобального развития

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог» заявил о важности равноправия для устойчивого глобального развития.

«Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран.Ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им», – заявил в видеообращении президент Владимир Путин.

«Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах», – отметил президент.

Президент России сообщил, что выводы по итогам дискуссий форума «Открытый диалог» будут учтены в деловой программе Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.







