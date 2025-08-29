Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента
Владимир Путин создал в составе администрации президента новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
В документе отмечается, что указ подписан «в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ». Новое управление будет заниматься вопросами стратегического партнерства и сотрудничества на высоком уровне, передает ТАСС.
Одновременно с этим прекращена деятельность двух других управлений – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести все необходимые организационно-штатные изменения.
Указ о мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ранее Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.