    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения
    Моди назвал главную силу в отношениях России и Индии
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Мнения
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 18:59

    Путин заявил о новой вехе в российско-индийских отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достигнутые договоренности между Россией и Индией смогут значительно продвинуть отношения двух стран в различных областях, заявил президент России Владимир Путин на приеме, который прошел по приглашению президента Индии Драупади Мурму в его честь.

    Путин подчеркнул, что совместное итоговое программное заявление, утвержденное им и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, определяет обширные перспективы сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры, передает ТАСС.

    «Уверен, что этот документ и другие достигнутые [в ходе переговоров] значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей [РФ и Индии]», – заявил президент России.

    Ранее Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии.

    Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму. Кремль опубликовал кадры с государственного приема в честь российского лидера.

    4 декабря 2025, 22:31
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    Комментарии (21)
    4 декабря 2025, 21:59
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии

    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    Комментарии (10)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 22:38
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу

    Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    Комментарии (23)
    5 декабря 2025, 13:10
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией

    Моди: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп

    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, пишут «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце в Дели.

    Моди также рассказал, что Россия и Индия договорились усилить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. По его словам, 25 лет назад Путин заложил фундамент стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи стороны обменялись соглашениями, направленными на развитие сотрудничества.

    Президент России Владимир Путин отметил, что туристический обмен между Россией и Индией продолжает расти с каждым годом, передает ТАСС.

    «Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино», – заявио Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что сегодня в Индии начинает работу российский телеканал RT. По его мнению, запуск канала позволит индийским зрителям ближе познакомиться с Россией, ее культурой и текущими событиями.

    Ранее президент России отменил визы для граждан Китая.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

    Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что торжественный прием Путина в Индии стал сигналом для Вашингтона.

    Комментарии (7)
    4 декабря 2025, 21:34
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.

    По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.

    «Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».

    Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.

    Комментарии (14)
    5 декабря 2025, 16:52
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Комментарии (4)
    5 декабря 2025, 12:35
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    @ HARISH TYAGI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Россией и Индией прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились тесные рабочие и личные отношения. Российский лидер рассказал: «Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.

    Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 22:49
    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин: Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонное сотрудничество России и Индии выходит за рамки обычных поставок, Москва делится технологиями, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы не просто продаем, мы делимся технологиями [с Индией], а это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества, который говорит об уровне нашего доверия межгосударственного и доверия между народами, я бы так сказал», – приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на India Today.

    Президент подчеркнул, что номенклатура совместных оборонных проектов очень широка и охватывает кораблестроение, ракетостроение и производство самолетов.

    Путин охарактеризовал Индию как «надежного и особо доверительного партнера» России в оборонно-промышленном комплексе. Он отдельно выделил, что отношения Москвы и Дели носят особое качество, выходящее за стандартные схемы торговли.

    Отдельно Путин указал, что партнерство России и Индии в энергетике «не связано с текущей конъюнктурой» и началось еще до событий на Украине. По его словам, такие связи строились годами – инвестиции российских компаний в перерабатывающий сектор Индии стали одной из причин, которые сделали страну крупным поставщиком нефтепродуктов на европейский рынок. Президент добавил, что давление по ограничению индийских возможностей носит исключительно политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийские покупатели считаются надежными партнерами. Министры обороны двух стран во время переговоров обсудили вопросы по развитию сотрудничества в сфере военной техники и доверительных стратегических отношений.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 08:45
    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Ушаков: Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжалась более двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об этом журналистам, комментируя продолжительность переговоров в узком формате.

    Подробности обсуждавшихся тем пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийского текста «Бхагавадгита» на русском языке.

    До этого Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 20:19
    Путин рассказал о причинах распада СССР

    Путин: Нежизнеспособность системы СССР стала причиной его распада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что не видит смысла в поиске виновных в распаде Советского Союза.

    По его словам, причина заключалась в том, что вся система оказалась нежизнеспособной, передает ТАСС.

    «Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что важно сосредоточиться не на поиске конкретных виновных, а на создании такой государственной системы, которая могла бы не только себя защищать, но и развиваться в будущем. По мнению главы государства, если удастся создать устойчивый механизм, он будет самодостаточным, автономным и эффективным.

    Ранее Путин заявил, что возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ.

    Комментарии (10)
    4 декабря 2025, 22:17
    Путин: Россия восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в интервью India Today ответил на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее «красные линии». «Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите – и обязательно сделает это – своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях», – приводит его ответ ТАСС.

    Он указал, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом. Также президент отметил запрет русского языка и широкий спектр ограничений, создающих многочисленные проблемы для проживающего там населения.

    Российский лидер напомнил, что инициатором конфликта была не Россия. По его словам, западные страны содействовали госперевороту на Украине, что привело к событиям в Крыму и эскалации на юго-востоке страны.

    «Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения.

    Президент добавил, что после продолжительных попыток урегулирования Россия была вынуждена признать республики Донбасса и начать оказывать поддержку их жителям. Путин подчеркнул, что специальная военная операция стала попыткой закончить войну: «А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории».

    По словам президента, жителям Донбасса и Новороссии, не согласным с воссоединением с Россией, никто не мешал покинуть регион и переселиться на Украину. Он добавил, что всем была предоставлена возможность свободно проголосовать на референдуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах. Путин также подчеркнул, что Россия не проводила аннексии Крыма и лишь откликнулась на просьбу жителей полуострова. Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию: «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 20:04
    Путин: Россия не аннексировала Крым, а помогла его жителям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не проводила аннексии Крыма и лишь откликнулась на просьбу жителей полуострова, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    «Мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине», – отметил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что после распада СССР жители Крыма приняли новое положение и согласились жить в составе независимой Украины. Однако, по словам президента, ситуация изменилась, когда на Украине произошел переворот, последствия которого для страны были непредсказуемыми.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что возвращением Крыма Россия доказала способность отстаивать национальные интересы.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 23:25
    Путин: Российская экономика открыта, Москва не будет повторять действия США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не вводила и не планирует вводить дополнительные таможенные пошлины, как это делают США, российская экономика открыта, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил разницу в подходах между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что у каждой страны есть собственная экономическая политика и эксперты, влияющие на ее выбор. По его словам, Белый дом принимает решения о тарифах, учитывая мнение своих советников, которые считают такой подход выгодным для американской экономики, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

    «Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, – сказал Путин. – Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены».

    Российский лидер также прокомментировал сотрудничество России и Индии в ядерной сфере. Путин заверил, что ни он, ни премьер Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, никогда не выстраивали совместную работу «против кого бы то ни было». Он добавил, что Россия и Индия действуют исключительно ради собственных интересов и никому не вредят.

    Президент выразил надежду, что такой подход будет понятен и оценен другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что оборонное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок. Путин отметил, что Россия делится с Индией военными технологиями. Он также подчеркнул, что у Индии должна быть возможность приобретать российское топливо. Москва выразила готовность обсуждать поставки нефти для Индии, в том числе с участием США.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 03:20
    Путин после интервью продолжил общение с индийскими журналистами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин продолжал общаться с представителями индийских СМИ около получаса уже после завершения интервью, сообщила индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп.

    Индийская журналистка, комментируя интервью, заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Глубокое погружение в мышление одного из самых ярких и загадочных лидеров мира».

    Она рассказала, что российский президент после беседы еще около 30 минут неформально разговаривал с прессой. Кашьяп поделилась ранее не публиковавшимися кадрами, передает РИА «Новости».

    На двух из них Путин приветствует журналистов во время интервью, на оставшихся виден момент неформального общения – президент стоит в компании сотрудников СМИ и переводчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России дал интервью телеканалам Aaj Tak и India Today в Кремле перед государственным визитом в Индию. Президент России также провел встречу с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп и руководством медиахолдинга India Today Group.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 09:53
    Путин и Моди начали российско-индийские переговоры
    Путин и Моди начали российско-индийские переговоры
    @ Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в Хайдарабадском дворце, одной из главных резиденций правительства в Нью-Дели.

    В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием и сделали совместное фото, передает ТАСС.

    Основная часть переговоров официальных лиц только стартует – сейчас делегации двух стран приступают к обсуждениям в расширенном составе.

    Ранее Путин приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи.

    Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Российский лидер начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Комментарии (0)
