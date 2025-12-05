Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Путин заявил о новой вехе в российско-индийских отношениях
Достигнутые договоренности между Россией и Индией смогут значительно продвинуть отношения двух стран в различных областях, заявил президент России Владимир Путин на приеме, который прошел по приглашению президента Индии Драупади Мурму в его честь.
Путин подчеркнул, что совместное итоговое программное заявление, утвержденное им и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, определяет обширные перспективы сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры, передает ТАСС.
«Уверен, что этот документ и другие достигнутые [в ходе переговоров] значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей [РФ и Индии]», – заявил президент России.
Ранее Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии.
Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму. Кремль опубликовал кадры с государственного приема в честь российского лидера.