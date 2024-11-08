Путин назвал RT точкой опоры за границей

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства выразил обеспокоенность сложностями, которые создаются для работы российских журналистов за границей, сообщает RT.

Он заявил, что телеканал Russia Today (RT) является единственной точкой опоры России за пределами страны, но именно его деятельность вызывает опасения за рубежом.

Путин отметил, что российские журналисты сталкиваются с многочисленными ограничениями в Европе и США. По его словам, «все закрывают, придумывают кучу сложностей», что делает невозможной полноценную работу российских медиа на международной арене. Президент подчеркнул, что у России нет развитой сети мировых СМИ в отличие от англоязычных стран.

Путин также отметил, что попытки закрыть RT и ограничения на его работу свидетельствуют о страхе, который он вызывает у западных стран. Он считает, что ограничительные меры по отношению к RT являются демонстрацией этого опасения.

Ранее The New York Times сообщал, что RT успешно обходит санкции, расширяя аудиторию в соцсетях и укрепляя позиции в Латинской Америке и Африке.