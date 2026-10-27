FT: Судебные дрязги стали угрожать таинственности самого скрытного миллиардера

FT: Суды стали угрозой таинственному богачу Питеру де Пютрону

Tекст: Катерина Туманова

Летом приставы приходили по верному адресу финансиста, однако им не позволили встретиться с ним. Назначенная на 1 сентября дата дачи показаний прошла без его участия, пишет Financial Times.

«Подобная неуловимость, по-видимому, свойственна этому финансисту, Питеру де Пютрону, одной из самых влиятельных и загадочных фигур в мире трейдинга», – пишет газета.

Питер де Пютрон контролирует лондонскую компанию G-Research, которая занимается технологиями и количественными исследованиями, разрабатывая стратегии для офшорного хедж-фонда. Его инвестиции направлены в различные бизнесы: от оборонных компаний, работающих с ИИ, до команды «Формулы-1» Williams, с участием которой связан текущий затяжной судебный спор.

Финансист известен крайней скрытностью: он назначает встречи в последний момент, запрещает электронные устройства и скрывает свой номер телефона от партнеров. В интернете нет ни одной его фотографии.

«По имеющимся данным, он высокого роста (более 180 см), подтянут, со светлыми волосами. Те, кому доводилось с ним встречаться, описывают его манеру общения как напряженную, прямолинейную, а порой и неловкую. В то же время его имя привлекает внимание общественности – и становится предметом юридических разбирательств», – отмечает FT.

Газета сообщает, что строительство центра обработки данных в Южной Каролине, к которому, по всей видимости, причастен предприниматель, столкнулось с резким протестом со стороны местных жителей. А затяжной судебный спор между командой «Формулы-1» Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию дать показания, что может еще сильнее привлечь к нему общественное внимание, лишив столь трепетно создаваемого флера таинственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов. Bloomberg заявило, что состояние богатейших американцев выросло вчетверо за десять лет.

Весной Китай опередил США по числу долларовых миллиардеров.