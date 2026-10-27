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Российские войска вытеснили ВСУ из леса у Омельника
Марочко: ВС России выбили ВСУ из леса у запорожского Омельника
Российские военнослужащие за прошедшие выходные продвинулись у населенного пункта Омельник в Запорожской области, вытеснив украинские подразделения из лесного массива к северо-востоку от села, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из леса, расположенного северо-восточнее населенного пункта Омельник Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«О запорожских Омельниках: здесь оперативно-тактическая ситуация для противника продолжает ухудшаться. За выходные дни северо-восточнее от Омельников наши военнослужащие заняли участок лесистой местности, то есть ту часть, которая ранее принадлежала украинским боевикам и продолжают вытеснять оттуда противника», – заявил он.
Марочко добавил, что к юго-востоку от соседнего Червоного Яра российские войска расширяют зону контроля и закрепляются на новых рубежах, параллельно зачищая местность. На прошлой неделе эксперт предупреждал о риске попадания украинских группировок у Омельника в огневой котел.
Об освобождении Омельника в Минобороны сообщили 19 октября. Червоный Яр перешел под контроль российских сил 21 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил об оживлении линии фронта у Степногорска благодаря планомерному наступлению на Запорожье.
В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о серьезных темпах наступления российских сил в Запорожской области и освобождении трех населенных пунктов за трое суток.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об обрушении линии фронта ВСУ после потери контроля над хорошо укрепленным населенным пунктом Омельник.