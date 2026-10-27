Марочко: ВС России выбили ВСУ из леса у запорожского Омельника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из леса, расположенного северо-восточнее населенного пункта Омельник Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«О запорожских Омельниках: здесь оперативно-тактическая ситуация для противника продолжает ухудшаться. За выходные дни северо-восточнее от Омельников наши военнослужащие заняли участок лесистой местности, то есть ту часть, которая ранее принадлежала украинским боевикам и продолжают вытеснять оттуда противника», – заявил он.

Марочко добавил, что к юго-востоку от соседнего Червоного Яра российские войска расширяют зону контроля и закрепляются на новых рубежах, параллельно зачищая местность. На прошлой неделе эксперт предупреждал о риске попадания украинских группировок у Омельника в огневой котел.

Об освобождении Омельника в Минобороны сообщили 19 октября. Червоный Яр перешел под контроль российских сил 21 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил об оживлении линии фронта у Степногорска благодаря планомерному наступлению на Запорожье.

В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о серьезных темпах наступления российских сил в Запорожской области и освобождении трех населенных пунктов за трое суток.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об обрушении линии фронта ВСУ после потери контроля над хорошо укрепленным населенным пунктом Омельник.