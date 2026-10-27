  • Новость часаМинобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам, медикам и педагогам
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    27 октября 2026, 06:32 • Новости дня

    СК начал проверку из-за отравления детей в детсаду на Сахалине

    СК: Семь детей в детсаду Южно-Сахалинска заразились кишечной инфекцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске, сообщили в СУ СК по Сахалинской области.

    «По факту заболевания семи детей в детском саду села Дальнее в Южно-Сахалинске <...> организована процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе проверки планируется установить обстоятельства инцидента и выявить возможные нарушения санитарных норм и требований безопасности. По результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и принято соответствующее решение.

    В связи с выявлением заболевших сразу в трех группах, детский сад № 57 приостановил работу. В помещениях проводится дезинфекция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк сообщила о возможном заражении стафилококком воспитанников сахалинского детского сада.

    Более 30 человек почувствовали сильное недомогание после дневного сна в детском саду сахалинского Корсакова.

    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

    Комментарии (3)
    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

    Комментарии (4)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

    В Ульяновске ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа

    Tекст: Вера Басилая

    В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщила прокуратура Ульяновской области.

    В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна многоквартирного дома на восьмом этаже, пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, сообщает прокуратура Ульяновской области.

    Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района города. Ведомство выясняет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

    В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и был госпитализирован.

    В августе в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

    МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.

    «Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

    До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

    Мурашко: Простуда является самым частым заболеванием у детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей и призвал к своевременной вакцинации.

    Своевременная прививка от вирусных инфекций помогает защитить детей и взрослых в период эпидемиологического сезона, сообщил Мурашко РИА «Новости».

    «Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных», – пояснил он.

    Министр отметил, что дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчает семье прохождение сезона простуд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа сосудистых катастроф при гриппе.

    До этого он сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

    Врач Иван Коновалов назвал легко передающиеся в школьных коллективах инфекции самыми опасными.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь

    Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.

    На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.

    В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Иномарка сбила ребенка на переходе в Хабаровске

    Госавтоинспекция: В Хабаровске водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

    «Водитель Toyota Wish, двигаясь со стороны улицы Новой в сторону улицы Княжничной в районе дома 59а по улице Горького, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края.

    Мальчик 2015 года рождения госпитализирован с травмами.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы задержали водителя в Хабаровском крае по подозрению в совершении смертельного ДТП с девятилетней школьницей.

    На прошлой неделе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погиб годовалый ребенок.

    Также в Челябинской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали женщина и ребенок.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

    В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на улице Полярной в Москве и был экстренно доставлен в больницу, сообщила столичная прокуратура.

    По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

    Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Небензя призвал внести Украину в список нарушителей прав детей

    Небензя: Украину необходимо внести в список нарушителей прав детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень сторон вооруженных конфликтов, совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних.

    По его мнению, Украину следует включить в список сторон конфликтов, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей, передает ТАСС. «Украина все еще не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», – подчеркнул Небензя.

    Российский дипломат уточнил, что с 2022 года в результате нападений украинских войск пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли и 1590 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца постпред России при ООН Василий Небензя назвал невозможным серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор.

    Летом дипломат заявил об усилении атак украинских властей на мирных жителей с применением западных беспилотников и ракет.

    В июне российский представитель представил в ООН фотографии убитых при теракте войск Украины в Старобельске девушек.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Программа «Возвращение в школу» должна решать не только задачу привлечения ушедших педагогов, но и сохранения действующих кадров, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД учителя. По их мнению, вернуть ушедших в другие профессии учителей в школы поможет прежде всего достойная зарплата. При этом дополнительные выплаты вернувшимся будут несправедливы по отношению к тем, кто все это время продолжал трудиться педагогом.

    В Госдуме предложили разработать федеральную программу «Возвращение в школу» для педагогов, которые ранее работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию. Кроме того, предлагается ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте с учетом прежнего педагогического стажа и срока работы вне школы. Трудоустраивать участников программы предлагается на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Учитель начальных классов, призер номинации «Учитель года Москвы – 2026» Виктория Буровова считает, что одним из главных условий возвращения учителей должна стать достойная зарплата. «Переподготовка, наставник, помощь с поиском вакансий – все это хорошо. Но человек прежде всего должен понимать, на что он будет жить. Я бы говорила о конкретной сумме не менее 100 тыс. рублей за одну ставку. Все остальное, будь то классное руководство, дополнительные занятия или другие обязанности, должно оплачиваться сверху. И такая зарплата должна быть во всех регионах», – говорит педагог.

    Собеседница обращает внимание на то, что многие учителя в регионах сегодня берут дополнительные часы, подрабатывают. В таком режиме человек гораздо быстрее исчерпывает свои силы. А учителю нужны терпение, внимание к детям, желание придумывать, объяснять и поддерживать, поясняет она.

    «Зарплата должна позволять учителю спокойно работать и достойно отдыхать. Только тогда профессия станет привлекательной и для тех, кто давно в школе, и для молодых. От зарплаты напрямую зависит и уважение к учителю», – подчеркивает эксперт.

    «Я знаю немало учителей, которые ушли из школы и прекрасно нашли себя в других сферах. Они работают менеджерами, переводчиками, методистами, редакторами, обучают сотрудников компаний, руководят образовательными проектами. И это неудивительно, ведь учитель умеет объяснять сложное простыми словами, организовывать людей, договариваться, планировать и быстро принимать решения», – делится Буровова.

    По ее мнению, все разговоры о повышении статуса учителя без достойной зарплаты мало что изменят. Она привела пример, когда в их коллективе появился прекрасный учитель информатики. Однако, получив первую зарплату, он ушел, поняв, что вне школы заработает значительно больше. Поэтому, отметила собеседница, нужно думать и о возвращении ушедших, и о том, как сохранить тех, кто только начинает карьеру учителя.

    «Я считаю, что первый год после возвращения должен быть годом адаптации и профессиональной оценки для всех, независимо от стажа. По смыслу это испытательный год с наставником, поддержкой и понятными требованиями. Школа должна увидеть, что человек умеет работать, добросовестно относится к делу и на него можно опереться. А сам учитель должен понять, сможет ли он здесь остаться надолго. Профессиональные требования должны быть высокими, и оплата должна им соответствовать. И сколько бы мы ни говорили о призвании, нужно помнить, что учитель тоже должен кормить семью. Призвание не заменяет зарплату, а достойная оплата не отменяет призвания. Именно вместе они удерживают человека в школе», – говорит Буровова.

    Заслуженный учитель России, директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, в свою очередь, считает, что сама по себе эта инициатива выглядит несколько оскорбительно для людей, все это время проработавших в школе. «Получается, что если ты ушел из профессии, а потом вернулся в нее из-за специальных выплат, то получаешь больше, чем тот, кто все это время работал. А с какой стати?» – подчеркивает собеседник.

    Он отметил, что все остальные инициативы депутата уже реализованы или находятся в стадии реализации. «В частности, наставничество предусмотрено недавним указом президента России», – заключил Пратусевич.

    Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект о новых мерах поддержки учителей, направленный на усиление их социальной защиты и повышение престижа профессии.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Небензя заявил о вербовке украинскими спецслужбами подростков через Telegram

    Небензя: Украинские спецслужбы вербуют российских подростков для поджогов

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские спецслужбы используют мессенджер Telegram и чат-боты для вербовки несовершеннолетних россиян с целью совершения диверсий.

    Небензя на заседании Совета безопасности, посвященном защите детей в вооруженных конфликтах, заявил, что украинские спецслужбы используют мессенджер Telegram и молодежные чат-боты для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность, передает РИА «Новости».

    По его словам, вербовщики выходят на контакт с несовершеннолетними под видом девушек. Они присылают жертвам фишинговые ссылки и выведывают геолокацию торговых центров, школ, жилых домов и иных объектов. После этого подросткам звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и принуждают совершать поджоги.

    Небензя выразил надежду, что структуры ООН уделят особое внимание этой проблеме при анализе рисков использования цифровых технологий для безопасности детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних сторон вооруженных конфликтов.

    МВД сообщило об использовании телефонными мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    При ударе украинских беспилотников по Мелитополю пострадали дети

    Балицкий: При массированном ударе дронов ВСУ по Мелитополю пострадали дети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю, в результате чего пострадали люди, в том числе дети, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Прошедшей ночью киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по мирному Мелитополю. Поврежден ряд гражданских объектов, есть пострадавшие», – сообщил Балицкий в своем канале в MAX.

    В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения. Им оказывается медицинская помощь.

    В центральной части города повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы, проводится обследование конструкций и оценка ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ранении трех человек при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Мелитополь.

    В субботу он рассказал о нарушении электроснабжения в регионе из-за удара дрона по магистральным сетям.

    В пятницу Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника на здание администрации Михайловского муниципального округа Запорожской области.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность исключения региональных мер поддержки из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении пособий на детей.

    «Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.

    Руководителям субъектов Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительству Путин распорядился представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации