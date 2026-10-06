В МВД раскрыли основные приемы телефонных мошенников против детей

МВД: Телефонные аферисты начали запугивать детей уголовной ответственностью

Tекст: Ольга Иванова

Телефонные аферисты активно используют тактику давления на детей, требуя от них сохранять в тайне факт общения со «следователями». Преступники намеренно изолируют жертву от взрослых и полностью диктуют ей свои условия, передает РИА «Новости».

«Во всех этих мошеннических схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы. Прежде всего, это звонки с угрозами от лица правоохранительных органов и запугивание уголовной ответственностью, что заставляет действовать ребенка под воздействием эмоций», – сказал Калинин.

Представитель ведомства отметил, что злоумышленники строго запрещают подросткам обсуждать происходящее с родителями или друзьями под предлогом нарушения тайны следствия. Подобная изоляция лишает ребенка возможности получить поддержку и трезво оценить ситуацию, оставляя его один на один с манипулятором.

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