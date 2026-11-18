Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Подмосковные врачи впервые провели операцию на мозге неродившегося ребенка
Врачи Подмосковья впервые прооперировали мозг до рождения ребенка
В Московской области хирурги впервые в России успешно прооперировали головной мозг ребенка с гидроцефалией, находившегося в утробе матери, сообщили в региональном Минздраве.
Беременная женщина поступила в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии на 17-й неделе. У плода выявили скопление жидкости в головном мозге, передает РИА «Новости».
На 24-й неделе бригада специалистов провела внутриутробное вмешательство с использованием ультразвуковой навигации. Как пояснил директор НИИ Роман Шмаков, УЗИ помогло найти безопасный доступ, не повредив плаценту.
Позже женщине сделали кесарево сечение, а новорожденному установили специальную трубку для отвода жидкости. Лечение позволило остановить развитие гидроцефалии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную трансплантацию спинного мозга.
В июле хирурги института уникальной операцией спасли зрение пациентке со сложной аневризмой.
В апреле московские нейрохирурги удалили крупную опухоль мозга у двухмесячного младенца.