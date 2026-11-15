Мурашко: Все российские министры сделали прививки от гриппа

Минздрав: Все российские министры сделали прививки от гриппа

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Все те, кто вовремя еще не дошел, прошли вакцинацию. Так что все в порядке. В правительстве практически все вакцинированные были. Всего несколько человек осталось», – заявил Мурашко ТАСС.

Напомним, 5 ноября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что уже привился от гриппа российской вакциной, и настоятельно рекомендовал сделать прививки всем министрам.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что по рекомендации врачей сделал прививку от гриппа две недели назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

Тогда он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.