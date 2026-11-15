Житель Люберец зарезал отца-консьержа

Сын в Люберцах зарезал отца-консьержа в ходе пьяной ссоры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тело 66-летнего консьержа с ножевым ранением в шею было найдено в его служебном помещении в подъезде жилого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Следствие установило, что к убийству причастен 35-летний сын погибшего. Во время совместного распития алкоголя между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Пушкино арестовали местного жителя по обвинению в убийстве племянника из-за наследства.

Также пенсионер застрелил и расчленил супружескую пару в деревне Лобаново Московской области.

Кроме того, москвич убил отца и сжег его тело на северо-востоке столицы.