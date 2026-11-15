Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Житель Люберец зарезал отца-консьержа
Сын в Люберцах зарезал отца-консьержа в ходе пьяной ссоры
В подмосковных Люберцах 35-летний мужчина в ходе пьяной ссоры убил своего отца, работавшего консьержем в многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе областного главка СК России.
Тело 66-летнего консьержа с ножевым ранением в шею было найдено в его служебном помещении в подъезде жилого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Следствие установило, что к убийству причастен 35-летний сын погибшего. Во время совместного распития алкоголя между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом. Потерпевший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Пушкино арестовали местного жителя по обвинению в убийстве племянника из-за наследства.
Также пенсионер застрелил и расчленил супружескую пару в деревне Лобаново Московской области.
Кроме того, москвич убил отца и сжег его тело на северо-востоке столицы.