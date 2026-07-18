Москвич убил отца и сжег тело

Сын убил отца и сжег тело в лесу на северо-востоке Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в расправе над собственным отцом на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк СК.

В субботу в полицию обратилась супруга пропавшего, рассказав, что муж ушел в гости к сыну на улицу Палеха и перестал выходить на связь.

Следователи выяснили, что пропавший зашел в квартиру и больше ее не покидал. Вскоре его сын вынес из дома объемные сумки и уехал из города на машине в сторону Владимирской области. Криминалисты нашли в жилище скрытые следы бурого вещества, похожего на кровь. По предварительным данным, злоумышленник убил отца, а затем сжег тело в лесу.

«По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)», – отметили в ведомстве. Фигуранта задержали во Владимирской области, в скором времени его доставят в столицу для дальнейших разбирательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Следственный комитет возобновил расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца. В декабре прошлого года в центре столицы молодой человек убил своего родителя ради получения квартиры по наследству. Весной прошлого года пятнадцатилетняя московская школьница зарезала пьющего отца во время семейного конфликта.