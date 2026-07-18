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    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

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    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    18 июля 2026, 13:20 • Новости дня

    Москвич убил отца и сжег тело

    Сын убил отца и сжег тело в лесу на северо-востоке Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет сообщил о жестоком убийстве мужчины на северо-востоке столицы, в преступлении обвиняют сына жертвы, он уже задержан во Владимирской области.

    Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в расправе над собственным отцом на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк СК.

    В субботу в полицию обратилась супруга пропавшего, рассказав, что муж ушел в гости к сыну на улицу Палеха и перестал выходить на связь.

    Следователи выяснили, что пропавший зашел в квартиру и больше ее не покидал. Вскоре его сын вынес из дома объемные сумки и уехал из города на машине в сторону Владимирской области. Криминалисты нашли в жилище скрытые следы бурого вещества, похожего на кровь. По предварительным данным, злоумышленник убил отца, а затем сжег тело в лесу.

    «По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)», – отметили в ведомстве. Фигуранта задержали во Владимирской области, в скором времени его доставят в столицу для дальнейших разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Следственный комитет возобновил расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца. В декабре прошлого года в центре столицы молодой человек убил своего родителя ради получения квартиры по наследству. Весной прошлого года пятнадцатилетняя московская школьница зарезала пьющего отца во время семейного конфликта.

    17 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Иностранные студенты подожгли релейные шкафы в Москве за вознаграждение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице двое иностранцев, проходящих обучение в московском вузе, совершили диверсию на путях Павелецкого направления ради 300 долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на перегоне станции Москва-Павелецкая, там злоумышленники уничтожили два релейных шкафа, указала Волк, передает РИА «Новости».

    Возгорание не привело к сбоям в расписании поездов. Следователи быстро установили причину пожара и вышли на след подозреваемых.

    Задержанными оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов.

    Выяснилось, что с одним из молодых людей связался вербовщик через мессенджер. За 300 долларов он предложил устроить пожар на объектах транспортной инфраструктуры. Юноша привлек знакомого, после чего они вместе выполнили задание под видеозапись.

    В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители Мордовии арестовали двух юношей за поджог релейного шкафа.

    В июле правоохранители задержали 17-летнего юношу, который по указанию из социальных сетей поджег оборудование на одном из участков Свердловской магистрали.

    В конце мая в Омской области под домашний арест отправили 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    16 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    Отражена атака летевших в сторону Москвы более 200 беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ночные часы и до девяти утра в сторону Московского региона было запущено более 200 беспилотников.

    Собянин в Max сообщил, что значительная часть ударных дронов была успешно перехвачена и нейтрализована расчетами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. Отражение массированной атаки продолжалось без перерывов.

    «Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – подчеркнул градоначальник, подводя итоги утренней работы систем ПВО.

    Ранее движение из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки дронов ВСУ.

    Вечером во вторник Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

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    18 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    ПВО отразила одну из крупнейших за два года атак беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минувшей ночью российская столица подверглась массированному налету дронов, в ходе которого системы противовоздушной обороны сбили десятки дронов на подступах к городу.

    Вражеский налет, предпринятый минувшим вечером и ночью, был одним из самых масштабных за последние два года, подсчитали в ТАСС.

    Мэр Москвы Сергей Собянин привел подробности отражения удара. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – сообщил градоначальник. Всего в направлении города двигалось более 370 дронов.

    Ранее в ночь на 7 июля был совершен крупнейший налет БПЛА на Москву. Тогда военные перехватили свыше 430 аппаратов, из которых 36 сбили вблизи столицы. Кроме того, массированные удары фиксировались с 11 по 12 июля, когда было сбито более 300 беспилотников. 45 из них на подлете к столице.

    По данным Собянина, непосредственно на подлете к столице наибольшее количество дронов — более 190 — уничтожили 18 июня. Кроме того, 22 июня силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника, а в первой половине суток 17 мая система ПВО нейтрализовала 81 БПЛА, еще 61 дрон ликвидировали на подлете к столице 7 мая.

    В марте года градоначальник также сообщал о перехвате сотен боевых беспилотников на разных рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля мэр столицы сообщил о запуске более 200 беспилотников в сторону Московского региона. 12 июля около 300 вражеских аппаратов направлялись к городу. А 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 62 дрона на подлете к Москве.

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    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

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    18 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила семь летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых беспилотных аппаратов находятся профильные специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владимире начался пожар в многоквартирном доме после попадания беспилотного летательного аппарата.

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    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Страйкбольная граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Коломенской набережной в столице в результате детонации страйкбольной гранаты травмы получил местный житель, ему сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Прибывшие на место происшествия врачи занялись спасением пострадавшего, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там уточнили, что в данный момент медицинские работники продолжают оказывать раненому всю необходимую профессиональную помощь.

    В мае в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната.

    В апреле прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, подорвавшего аналогичное пиротехническое изделие в московской гостинице.

    Осенью 2024 года из-за найденного муляжа для страйкбола на автовокзале в Москве эвакуировали более 400 человек.

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    17 июля 2026, 13:38 • Новости дня
    В центре Москвы загорелась кровля одного из зданий центра Artplay

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возгорание зафиксировали в одном из зданий центра Artplay в Москве, сообщили в оперативных службах.

    Как уточнили в оперативных службах, произошло возгорание под кровлей двухэтажного здания старой постройки по адресу: Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 10, передает ТАСС.

    Представители городского главка МЧС уточнили, что под крышей наблюдалось лишь небольшое тление. Спасатели оперативно локализовали очаг, сейчас обстановка на месте происшествия остается совершенно спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание произошло в банном комплексе Басманного района Москвы, куда экстренно направили пожарно-спасательные подразделения для ликвидации огня.

    Ранее в подмосковном городе Королеве вспыхнул пожар в пустующем здании медицинского учреждения, причем тушение огня серьезно осложняется высоким риском обрушения конструкций.

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    16 июля 2026, 02:47 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы

    Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили работу с рейсами

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на режим работы с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.


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    16 июля 2026, 04:24 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о снятии ограничений с работы аэропорта Жуковский.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    16 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Москву в выходные

    Синоптик Леус пообещал потепление до плюс 29 градусов в Москве в выходные

    Tекст: Денис Тельманов

    В предстоящие субботу и воскресенье жителей российской столицы ожидает сухая и солнечная погода с повышением дневной температуры воздуха почти до тридцатиградусной отметки.

    Предстоящий уик-энд порадует москвичей теплом и отсутствием осадков, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился подробным прогнозом в своем личном блоге.

    «В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам – лишь около плюс десяти градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату +24...+26 °C, а в воскресенье воздух прогреется до +27...+29 °C», – написал метеоролог.

    Специалист также отметил, что в начале следующей недели характер погоды немного изменится. Столица сохранит высокие температурные показатели, однако вероятность выпадения кратковременных дождей существенно увеличится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали уход жары из столичного региона. В мае воздух в городе впервые за год прогрелся выше плюс 27 градусов.

    Прошлым летом на фоне циклона метеорологи ожидали в Москве сильные грозовые дожди.

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    16 июля 2026, 04:36 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Внуково принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    17 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Суд Москвы отправил блогера Ремесло в СИЗО за фейки об армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Ремесло отправлен под стражу в рамках расследования уголовного дела о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    Соответствующее решение в отношении обвиняемого вынес Басманный суд столицы, передает ТАСС.

    О принятой мере пресечения представителям средств массовой информации рассказал адвокат Сергей Бадамшин. «Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток», – сообщил защитник.

    Напомним, правоохранительные органы задержали блогера в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий фигуранта доставили в Москву.

    Позже Илье Ремесло официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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    16 июля 2026, 05:33 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево стал обслуживать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил, что столичный аэропорт Шереметьево отправляет и выпускает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», написал он.

    В Росавиации напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы, как и Внуково. При этом Жуковский вернулся в штатный режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение среды перехватили и уничтожили 155 БПЛА. В ночь на среду над Россией уничтожили 93 украинских дрона. Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    17 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    Синоптики сообщили о теплой погоде без осадков в Москве

    Метеоролог Позднякова: В Москве ожидается теплая погода без осадков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столице ожидается комфортная погода с температурой до плюс 23 градусов, переменной облачностью и отсутствием осадков, сообщила главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова

    «Погоду в пятницу в Москве будет целиком определять периферия антициклона, ожидается переменная облачность и без осадков», – рассказала Позднякова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, минимальная температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 14 градусов.

    Днем воздух прогреется до плюс 21–23 градусов. Синоптик также добавила, что в городе сохранится плотный северный ветер, однако он перестанет быть порывистым. Атмосферное давление в течение дня продолжит расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптик Михаил Леус пообещал москвичам потепление до 29 градусов в выходные дни.

    В начале недели метеорологи прогнозировали повышение температуры до 26 градусов к пятнице. В прошлом месяце столичный регион уже накрывал антициклон с сухой и теплой погодой.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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