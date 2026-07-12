Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе
В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.
Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.
«По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.
Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.
В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.
Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.
В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.