Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
В Тольятти при падении деревьев пострадало несколько человек
Сильный ветер повалил 17 деревьев в Тольятти, травмированы пять человек
В результате сильного ветра в Тольятти упали 17 деревьев, в числе пострадавших оказался один несовершеннолетний с тяжелой травмой головы.
Порывы ветра вечером 25 августа привели к падению 17 деревьев в Тольятти, передает ТАСС. В результате происшествия травмы получили пять человек, среди них несовершеннолетний, который госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следственное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что дежурные службы, экипажи Центра гражданской защиты населения и аварийные бригады ликвидируют последствия ураганного ветра. Все адреса, где упали деревья или повреждены провода, уже определены.
Он также добавил, что в ближайшие два часа в городе сохранятся дождь и сильный ветер, и поручил всем службам действовать в режиме повышенной готовности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Дербенте на трех женщин упало дерево возле Джума-мечети. А в Новосибирске двух человек госпитализировали после падения дерева.