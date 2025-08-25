В Тольятти при падении деревьев пострадало несколько человек

Сильный ветер повалил 17 деревьев в Тольятти, травмированы пять человек

Tекст: Евгения Караваева

Порывы ветра вечером 25 августа привели к падению 17 деревьев в Тольятти, передает ТАСС. В результате происшествия травмы получили пять человек, среди них несовершеннолетний, который госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следственное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что дежурные службы, экипажи Центра гражданской защиты населения и аварийные бригады ликвидируют последствия ураганного ветра. Все адреса, где упали деревья или повреждены провода, уже определены.

Он также добавил, что в ближайшие два часа в городе сохранятся дождь и сильный ветер, и поручил всем службам действовать в режиме повышенной готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Дербенте на трех женщин упало дерево возле Джума-мечети. А в Новосибирске двух человек госпитализировали после падения дерева.