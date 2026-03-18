Новак заявил о росте устойчивости российской экономики к санкциям
Российская экономика сохраняет стабильность и устойчивость несмотря на санкционное давление и объективное замедление после активного роста.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления, передает РИА «Новости».
Он отметил, что страна развивалась вопреки внешним попыткам препятствовать этому процессу, а рост ВВП за три года составил более 10%, что превышает среднемировые показатели.
Новак подчеркнул: «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста, российская экономика демонстрирует устойчивость».
По его словам, фундамент, заложенный совместными усилиями, позволяет России преодолевать любые внешние вызовы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил среди ключевых вызовов для долгосрочного роста бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий, а также замедление экономики и инвестиций.
Он отметил, что правительство сейчас выстраивает приоритеты в расходах, чтобы поддержать наиболее перспективные сектора и технологии, способствующие развитию.
Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что кадровый дефицит удалось сократить благодаря увеличению занятости в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Кадры».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин назвал инженерные, медицинские, научные и аграрные специальности ключевыми направлениями подготовки для технологического лидерства России.
