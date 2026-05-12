    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Решетников доложил Путину о росте доходов россиян
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака
    Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    12 мая 2026, 22:15 • В мире

    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16

    Tекст: Андрей Резчиков

    Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Европе роль посредника в переговорах с Россией – а именно: добиться соглашения о взаимном отказе от ударов по аэропортам. В чем суть этой инициативы: реальный шаг к деэскалации, попытка выиграть время и ресурсы для ВСУ или неравноценный торг, где России предлагают заведомо проигрышные условия?

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе предложил сторонам заключить «аэропортовое перемирие» – ограниченное соглашение о взаимном отказе от ударов по аэропортам.

    Как пишет издание Politico, формально эта инициатива подается как «первый шаг» к возобновлению глобальных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Однако реальная цель, как пояснил сам Сибига, предоставить Европе «новую конкретную роль» в дипломатии на фоне полной стагнации американского трека после начала в феврале войны США и Израиля против Ирана.

    Предполагается, что соглашение будет ограниченным и сосредоточенным на отказе Москвы и Киева от ударов по аэропортам. Сибига заявил, что у России якобы может быть стимул для участия в такой сделке, поскольку крупные транспортные узлы – включая московский международный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково – иногда функционируют с перебоями из-за опасности появления дронов в небе.

    «Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить (прекращение огня)», – отметил Сибига, добавив, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

    Многократные попытки украинских сил атаковать российские аэропорты привели к тому, что план «Ковер» – специальный протокол, применяемый при угрозе атаки беспилотников и означающий полное закрытие воздушного пространства – из сугубо профессионального термина превратился в регулярную тему для заголовков СМИ и общественных обсуждений.

    В последнее время противник изменил тактику атак, запуская дроны с определенными интервалами для создания максимального напряжения, чтобы сделать последствия конфликта ощутимыми для россиян в их повседневной жизни. Тем не менее в целом эти атаки эффективно преодолеваются, и авиасообщение в европейской части России остается стабильным.

    При этом гражданская авиация на Украине не функционирует с 24 февраля 2022 года. Однако наземная инфраструктура аэропортов (включая гражданскую) используется Вооруженными силами Украины (ВСУ), что делает эти объекты легитимными целями для атак. Россия наносила удары только по тем украинским аэропортам, где базируется боевая авиация или хранится военная техника.

    «Фактически украинское предложение – это своего рода шантаж: мол, если не добавить в перечень исключений объекты гражданской авиации, то у вас, то есть у России, появляется еще несколько уязвимых точек, по которым Украина может наносить удары. Другого объяснения я пока не вижу», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    Собеседник не видит никаких возможностей для открытия воздушного пространства для гражданской авиации над Украиной до завершения СВО. «Это объективно сопряжено с недопустимыми рисками. Даже если удары не будут наноситься российскими вооруженными силами непосредственно по аэродромной инфраструктуре, аэровокзалам и так далее –

    для воздушных судов все равно сохранятся риски в связи с продолжением работы украинской ПВО

    (самолеты могут принять за военные объекты и сбить)», – пояснил Пантелеев, напомнив, что у украинских «зенитчиков» «есть такой драматический опыт, когда гражданский самолет сбивался даже во время учений».

    Тем не менее, напомнил спикер, 8 мая был важный прецедент: украинские беспилотники атаковали помещение филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, что почти на два дня создало серьезные проблемы для организации полетов в воздушном пространстве над 13 российскими регионами. Однако и эта проблема была преодолена быстрее, чем ожидалось.

    С военной же точки зрения украинская инициатива «является операцией прикрытия, когда под видом гражданских целей ставится задача обеспечить ВСУ быстрыми поставками оружия и рассредоточить боевую авиацию для нанесения ударов по российским войскам на линии боевого соприкосновения», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказ от обстрелов гражданских аэропортов предполагает размещение на них украинских F-16, тем более Дания собирается передать Украине более двух десятков таких самолетов. Базирование их на гражданских аэродромах фактически будет означать, что они не подлежат уничтожению», – рассуждает собеседник. Спикер напомнил, что

    еще в советское время некоторые гражданские аэродромы, в том числе на территории Украины, имели двойное назначение.

    «На таких аэродромах помимо гражданской инфраструктуры базировались военные самолеты. Полеты осуществлялись с общей взлетно-посадочной полосы. Даже сегодня Украина пытается сажать военно-транспортные самолеты на гражданских аэродромах, чтобы быстро выгрузить оружие или срочно эвакуировать раненых из района, который оказался в критической ситуации», – добавил полковник в отставке.

    По мнению Кнутова, подобные предложения Киева можно сравнить с использованием гражданского населения в качестве живого щита. «Для представителей Евросоюза такие инициативы чрезвычайно важны. Еще недавно на Украине говорили о ситуации (хотя и неподтвержденной), что в результате мощного ракетного удара России был уничтожен подземный командный пункт, в котором находились старшие офицеры НАТО. Выживших эвакуировали воздушным и наземным транспортом в польский город Жешув, а оттуда – в Германию. Если бы существовало соглашение о взаимном прекращении атак на аэропорты, то натовцев тут же вывезли бы на лечение в ФРГ. Поэтому цель Украины и ЕС однозначна – добиться военных преимуществ в одностороннем порядке», – полагает Кнутов.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

