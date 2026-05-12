Tекст: Андрей Резчиков

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе предложил сторонам заключить «аэропортовое перемирие» – ограниченное соглашение о взаимном отказе от ударов по аэропортам.

Как пишет издание Politico, формально эта инициатива подается как «первый шаг» к возобновлению глобальных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Однако реальная цель, как пояснил сам Сибига, предоставить Европе «новую конкретную роль» в дипломатии на фоне полной стагнации американского трека после начала в феврале войны США и Израиля против Ирана.

Предполагается, что соглашение будет ограниченным и сосредоточенным на отказе Москвы и Киева от ударов по аэропортам. Сибига заявил, что у России якобы может быть стимул для участия в такой сделке, поскольку крупные транспортные узлы – включая московский международный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково – иногда функционируют с перебоями из-за опасности появления дронов в небе.

«Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить (прекращение огня)», – отметил Сибига, добавив, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Многократные попытки украинских сил атаковать российские аэропорты привели к тому, что план «Ковер» – специальный протокол, применяемый при угрозе атаки беспилотников и означающий полное закрытие воздушного пространства – из сугубо профессионального термина превратился в регулярную тему для заголовков СМИ и общественных обсуждений.

В последнее время противник изменил тактику атак, запуская дроны с определенными интервалами для создания максимального напряжения, чтобы сделать последствия конфликта ощутимыми для россиян в их повседневной жизни. Тем не менее в целом эти атаки эффективно преодолеваются, и авиасообщение в европейской части России остается стабильным.

При этом гражданская авиация на Украине не функционирует с 24 февраля 2022 года. Однако наземная инфраструктура аэропортов (включая гражданскую) используется Вооруженными силами Украины (ВСУ), что делает эти объекты легитимными целями для атак. Россия наносила удары только по тем украинским аэропортам, где базируется боевая авиация или хранится военная техника.

«Фактически украинское предложение – это своего рода шантаж: мол, если не добавить в перечень исключений объекты гражданской авиации, то у вас, то есть у России, появляется еще несколько уязвимых точек, по которым Украина может наносить удары. Другого объяснения я пока не вижу», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

Собеседник не видит никаких возможностей для открытия воздушного пространства для гражданской авиации над Украиной до завершения СВО. «Это объективно сопряжено с недопустимыми рисками. Даже если удары не будут наноситься российскими вооруженными силами непосредственно по аэродромной инфраструктуре, аэровокзалам и так далее –

для воздушных судов все равно сохранятся риски в связи с продолжением работы украинской ПВО

(самолеты могут принять за военные объекты и сбить)», – пояснил Пантелеев, напомнив, что у украинских «зенитчиков» «есть такой драматический опыт, когда гражданский самолет сбивался даже во время учений».

Тем не менее, напомнил спикер, 8 мая был важный прецедент: украинские беспилотники атаковали помещение филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, что почти на два дня создало серьезные проблемы для организации полетов в воздушном пространстве над 13 российскими регионами. Однако и эта проблема была преодолена быстрее, чем ожидалось.

С военной же точки зрения украинская инициатива «является операцией прикрытия, когда под видом гражданских целей ставится задача обеспечить ВСУ быстрыми поставками оружия и рассредоточить боевую авиацию для нанесения ударов по российским войскам на линии боевого соприкосновения», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Отказ от обстрелов гражданских аэропортов предполагает размещение на них украинских F-16, тем более Дания собирается передать Украине более двух десятков таких самолетов. Базирование их на гражданских аэродромах фактически будет означать, что они не подлежат уничтожению», – рассуждает собеседник. Спикер напомнил, что

еще в советское время некоторые гражданские аэродромы, в том числе на территории Украины, имели двойное назначение.

«На таких аэродромах помимо гражданской инфраструктуры базировались военные самолеты. Полеты осуществлялись с общей взлетно-посадочной полосы. Даже сегодня Украина пытается сажать военно-транспортные самолеты на гражданских аэродромах, чтобы быстро выгрузить оружие или срочно эвакуировать раненых из района, который оказался в критической ситуации», – добавил полковник в отставке.

По мнению Кнутова, подобные предложения Киева можно сравнить с использованием гражданского населения в качестве живого щита. «Для представителей Евросоюза такие инициативы чрезвычайно важны. Еще недавно на Украине говорили о ситуации (хотя и неподтвержденной), что в результате мощного ракетного удара России был уничтожен подземный командный пункт, в котором находились старшие офицеры НАТО. Выживших эвакуировали воздушным и наземным транспортом в польский город Жешув, а оттуда – в Германию. Если бы существовало соглашение о взаимном прекращении атак на аэропорты, то натовцев тут же вывезли бы на лечение в ФРГ. Поэтому цель Украины и ЕС однозначна – добиться военных преимуществ в одностороннем порядке», – полагает Кнутов.