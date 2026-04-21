Небензя призвал не считать пасхальное перемирие прологом к прекращению огня

Небензя: Пасхальное перемирие не является прологом к прекращению огня в зоне СВО

Tекст: Антон Антонов

«Подчеркнем, что эта мера не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня», – сказал дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Он добавил, что Москва выступает за достижение долгосрочного урегулирования, которое устранит все коренные причины конфликта, передает РИА «Новости».

Российская сторона рассчитывает, что объявленная пауза в боевых действиях дала возможность православным верующим на Украине отметить праздник в спокойной обстановке, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник напомнил о проживании на Украине миллионов православных верующих. Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали его.