После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
Сальдо сообщил об увеличении числа иностранных наемников на правом берегу Днепра
Ряды украинской армии в Херсонской области стремительно пополняются иностранными бойцами, которым совершенно безразлично место ведения боевых действий, заявил глава региона Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал о ситуации на линии соприкосновения. По его словам, иностранцы активно вступают в вооруженные формирования противника, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что на правом берегу все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше… вряд ли это вообще граждане Украины... Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники», – подчеркнул руководитель области.
Губернатор также добавил, что прибывающим из-за рубежа солдатам удачи абсолютно неважно, за кого именно принимать участие в вооруженном конфликте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители российских силовых структур рассказали о сосредоточении трети всех иностранных наемников в Харьковской области.
Французский военный корреспондент Лоран Брайар оценил общую численность воюющих за Украину иностранцев в 25 тыс. человек.