Сальдо сообщил об увеличении числа иностранных наемников на правом берегу Днепра

Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо рассказал о ситуации на линии соприкосновения. По его словам, иностранцы активно вступают в вооруженные формирования противника, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что на правом берегу все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше… вряд ли это вообще граждане Украины... Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники», – подчеркнул руководитель области.

Губернатор также добавил, что прибывающим из-за рубежа солдатам удачи абсолютно неважно, за кого именно принимать участие в вооруженном конфликте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители российских силовых структур рассказали о сосредоточении трети всех иностранных наемников в Харьковской области.

Французский военный корреспондент Лоран Брайар оценил общую численность воюющих за Украину иностранцев в 25 тыс. человек.