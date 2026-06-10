После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
КСИР Ирана заявил об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper в провинции Бушер
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции ликвидировали американский дрон MQ-9 Reaper, сообщило Mehr со ссылкой на пресс-службу КСИР.
Инцидент произошел на территории иранской провинции Бушер. Вражеский летательный аппарат двигался со стороны северной акватории Персидского залива. Подразделения противовоздушной обороны своевременно обнаружили цель, перехватили и полностью уничтожили ее в воздухе, передает РИА «Новости».
Пресс-служба элитных вооруженных сил Исламской Республики подтвердила факт успешного поражения цели. «КСИР Ирана сбил беспилотник США MQ-9 Reaper над округом Джем в провинции Бушер», – говорится в официальном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский дрон MQ-9 над акваторией Персидского залива.
Спустя два дня Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе США.
Ранее американская газета The Wall Street Journal оценила общие потери Соединенных Штатов в 12 дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper.