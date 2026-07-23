С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.3 комментария
Госсекретарь США Рубио заявил о ежедневных мольбах Ирана заключить сделку
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о просьбах Ирана заключить сделку
Тегеран ежедневно добивается возобновления диалога с Вашингтоном, используя прямые и косвенные каналы связи ради заключения нового соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Маниле заявил, что иранские власти якобы постоянно ищут возможности для диалога с Вашингтоном, передает РИА «Новости».
По его словам, эти обращения поступают в Соединенные Штаты регулярно по самым разным каналам.
«Иран умоляет нас. Как напрямую, так и нет: «Давайте заключим сделку, давайте поговорим». Иран умоляет нас об этом каждый день», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США сообщил о желании Тегерана заключить соглашение.
Месяцем ранее госсекретарь Марко Рубио исключил возможность подписания договора любой ценой.
В конце мая американский дипломат выразил надежду на скорый прогресс в переговорах.