Госсекретарь США Рубио заявил о ежедневных мольбах Ирана заключить сделку

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о просьбах Ирана заключить сделку

Tекст: Мария Иванова

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Маниле заявил, что иранские власти якобы постоянно ищут возможности для диалога с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

По его словам, эти обращения поступают в Соединенные Штаты регулярно по самым разным каналам.

«Иран умоляет нас. Как напрямую, так и нет: «Давайте заключим сделку, давайте поговорим». Иран умоляет нас об этом каждый день», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США сообщил о желании Тегерана заключить соглашение.

Месяцем ранее госсекретарь Марко Рубио исключил возможность подписания договора любой ценой.

В конце мая американский дипломат выразил надежду на скорый прогресс в переговорах.