США запросили размещение самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер

Радев сообщил о требовании США разместить самолеты в Болгарии

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон требует от Софии разрешить размещение самолетов-заправщиков для поддержки военной операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Румен Радев уточнил, что американское посольство направило ноту 17 июля. Запрос касается базирования до восьми воздушных судов на авиабазе Безмер в Ямбольской области.

«Это ссылка на соглашение 2006 года, по которому авиабаза Безмер является объектом совместного использования... До сих пор, несмотря на настоятельную просьбу о дислокации, мы не давали разрешения, поскольку, согласно болгарскому законодательству, такое решение должно быть принято парламентом», – заявил Радев.

Глава правительства добавил, что в понедельник кабинет министров предложит Народному собранию одобрить присутствие американской техники. Ранее подобные самолеты базировались в аэропорту Софии до конца июня. Их разместило предыдущее правительство в обход парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование перебрасывает дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

Ранее Высший совет национальной обороны Румынии согласовал временное размещение американских самолетов-заправщиков.

В марте первые три борта Boeing KC-135 Stratotanker прибыли на румынскую территорию.