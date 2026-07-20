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США запросили размещение самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе Безмер
Радев сообщил о требовании США разместить самолеты в Болгарии
Власти Софии рассмотрят запрос Вашингтона о дислокации до восьми самолетов-заправщиков на юго-востоке страны для содействия операциям на Ближнем Востоке.
Вашингтон требует от Софии разрешить размещение самолетов-заправщиков для поддержки военной операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Румен Радев уточнил, что американское посольство направило ноту 17 июля. Запрос касается базирования до восьми воздушных судов на авиабазе Безмер в Ямбольской области.
«Это ссылка на соглашение 2006 года, по которому авиабаза Безмер является объектом совместного использования... До сих пор, несмотря на настоятельную просьбу о дислокации, мы не давали разрешения, поскольку, согласно болгарскому законодательству, такое решение должно быть принято парламентом», – заявил Радев.
Глава правительства добавил, что в понедельник кабинет министров предложит Народному собранию одобрить присутствие американской техники. Ранее подобные самолеты базировались в аэропорту Софии до конца июня. Их разместило предыдущее правительство в обход парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование перебрасывает дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.
Ранее Высший совет национальной обороны Румынии согласовал временное размещение американских самолетов-заправщиков.
В марте первые три борта Boeing KC-135 Stratotanker прибыли на румынскую территорию.