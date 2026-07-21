В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.8 комментариев
Экипаж обстрелянного у берегов Омана танкера спасся на шлюпке
Моряки с атакованного в Ормузском проливе коммерческого судна покинули его после того, как в танкер попал снаряд, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).
«Команда покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке», – отмечается в заявлении UKMTO, передает РИА «Новости».
Также в организации подчеркнули отсутствие экологической угрозы. По предварительным данным, урона для окружающей среды на фоне обстрела не зафиксировано.
Напомним, в Ормузском проливе было зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана.
До этого два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте.
Военно-морские силы КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.