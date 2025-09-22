Эрдоган высказался о возможном союзе России, Турции и Китая

Tекст: Вера Басилая

Идея формирования союза между Турцией, Россией и Китаем, предложенная лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, стала предметом комментария со стороны президента Турции, передает РИА «Новости».

Эрдоган заявил, что не полностью проследил за этим вопросом, но «пусть будет так, как лучше», подчеркнув, что не знаком с деталями инициативы.

Ранее Бахчели предложил стратегический альянс Анкары с Москвой и Пекином для противодействия «коалиции зла» в лице США и Израиля. Он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа, который продолжается более 700 дней, и отметил, что действия Израиля представляют угрозу для безопасности Турции и стабильности региона.

В ходе общения с журналистами в Нью-Йорке Эрдоган также подчеркнул значимость вопросов Ближнего Востока, отметив, что данный регион станет основной темой его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Встреча намечена на 25 сентября.

Обозреватель турецкой газеты Milliyet Озай Шендир считает, что основными темами переговоров Эрдогана и Трампа станут ситуация в Сирии и политика Израиля на Ближнем Востоке. Вопрос о поставке Анкаре истребителей F-35 не считается определяющим для оценки успеха переговоров, а ключевым направлением остается защита территориальной целостности Сирии и противодействие израильской экспансии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль угрозой мировому порядку.

СМИ писали, что недружественные Анкаре силы пытаются спровоцировать ее на военное столкновение с Израилем.

Дональд Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с Эрдоганом.