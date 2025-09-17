  • Новость часаРоссийские войска продвинулись под Северском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    23 комментария
    17 сентября 2025, 10:08 • Новости дня

    Hurriyet: Турцию пытаются втянуть в войну с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Недружественные Анкаре силы пытаются спровоцировать ее на военное столкновение с Израилем, пишет пишет обозреватель турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

    Публикации в израильской прессе заявляют, что Турция предоставляет инфраструктуру ХАМАС на своей территории, после удара по ХАМАС в Катаре следующей целью станет Турция, указал Сельви в материале для Hurriyet, передает ТАСС.

    Сельви отметил, что «беглые члены организации ФЕТО» вместе с израильской разведкой «Моссад» формируют общественное мнение и ведут оперативную деятельность против Турции.

    По мнению обозревателя, попытки втянуть Турцию в войну – это «ловушка» и часть психологической войны, которую ведут «Моссад» и ФЕТО.

    Он подчеркнул, что Турция и Израиль остаются региональными соперниками, особенно в Сирии, где позиции Турции, по его мнению, усиливаются. Сельви считает, что Турции необходимо укреплять позиции в соседних странах, но не вступать в войну. Он уточнил, что если Анкара и решится на конфликт, то это произойдет по ее условиям, а не навязанных извне.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    16 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    Комментарии (12)
    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    Комментарии (27)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Израиль призвал к эвакуации из порта Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Представитель армии Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) спутниковый снимок порта, отметив красным опасную зону, передает ТАСС.

    «Срочное предупреждение всем, кто находится в йеменском порту Ходейда. Армия обороны Израиля в ближайшие часы атакует район, отмеченный на карте, в связи с военными действиями террористического режима хуситов. В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там судах, немедленно эвакуироваться», – говорится в сообщении.

    Ранее аналогичные предупреждения публиковались перед авиаударами по целям в секторе Газа, Ливане и Йемене.

    В мае американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    На прошлой неделе при ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:21 • Новости дня
    В ЕК заявили об исключительном праве МУС устанавливать факт геноцида в Газе

    Представитель ЕК аль-Ануни заявил о праве МУС устанавливать геноцид в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Только международный суд( МУС) может установить факт геноцида в Газе, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

    Установить факт геноцида в Газе может только международный суд, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    По словам аль-Ануни, исключительно компетенция национальных судов, а также международных судов и трибуналов – определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид.

    Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается позиции, согласно которой квалифицировать такие действия имеют право только юридические органы, а не политические или общественные структуры.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в Газе сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины почти на 40% израильского экспорта в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более трети израильского экспорта в Евросоюз могут обложить пошлинами после инициативы Еврокомиссии, связанной с дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на 37% израильского экспорта в страны Европейского союза, передает ТАСС. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, объяснив меру продолжением военной операции Израиля в секторе Газа.

    Каллас отметила: «Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта израильских товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю».

    По ее словам, отмена преференций затронет значительную часть израильской продукции, поставляемой в Евросоюз. Введение пошлин напрямую связано с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства в связи с событиями в Газе.

    Руководство ХСС в Бундестаге отклонило предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая возможные санкции против израильских министров.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене

    Al Masirah: Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиация нанесла 12 ударов по контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах» территории порта Ходейда в одноименной провинции Йемена, сообщил Al Masirah.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что силы противовоздушной обороны вызвали «сильное замешательство у вражеской авиации», что вынудило часть израильских боевых порядков покинуть воздушное пространство до начала атаки, сообщил Al Masirah, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Премьер Испании Санчес призвал отстранить Израиль от мирового спорта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Израиль необходимо отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях, заявил Санчес, передает Al Jazeera.

    В своем обращении к членам Социалистической партии Санчес подчеркнул, что израильская операция в Газе несовместима с участием страны в мировых турнирах.

    «Спортивные организации должны задуматься, этично ли допускать Израиль к международным соревнованиям. Почему Россию исключили после начала событий на Украине, а Израиль – нет?», – сказал испанский премьер.

    По его словам, пока продолжается «варварство», ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных состязаниях.

    Между Мадридом и Тель-Авивом нарастает напряженность. Испанское правительство отменило контракт с израильским производителем оружия Elbit Systems на сумму почти 700 млн евро на поставку реактивных систем. Общая сумма аннулированных испанских договоров с израильскими компаниями за последние месяцы приблизилась к 1 млрд евро. Израиль официально ситуацию не комментировал. СМИ сообщают, что Испания ищет замену израильскому вооружению.

    Среди других мер испанских властей – запрет захода судов и пролета самолетов с оружием для Израиля, прекращение импорта продукции израильских поселений на Западном берегу, а также дополнительные средства для гуманитарной помощи сектору Газа.

    Ранее СМИ сообщали, что Испания планирует полностью запретить поставки оружия Израилю.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар называл Санчеса «позором Испании» после срыва велогонки «Вуэльта», в которой участвовала команда из Израиля.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Лидер оппозиции Израиля назвал бесцельным наступление в Газе

    Лидер оппозиции Израиля Лапид назвал бесцельным наступление в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ЦАХАЛ в Газе выглядит бесцельной и усугубляет международную изоляцию Израиля, заявил глава партии «Еш атид», лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

    Лидер израильской оппозиции Яир Лапид жестко выступил против нового наступления армии на Газу, передает ТАСС. Он заявил, что операция выглядит бесцельной и усугубляет международную изоляцию Израиля.

    В интервью порталу Ynet Лапид задал вопросы: «Никто в мире не понимает, чего хочет Израиль. Какова стратегия? Какова окончательная картина? Как мы вернем похищенных? Как мы закончим войну?» Он также назвал действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху дилетантскими и высокомерными.

    Оппозиционный политик обратил внимание, что началась операция, исход которой неизвестен, и выразил мнение, что она может затянуться до 2026 года. По его словам, бессмысленно вести военные действия без четкой политической цели.

    Ранее армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий.

    Министерство обороны Израиля заявило, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движения ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 13:25 • Новости дня
    Эрдоган назвал Израиль угрозой мировому порядку

    Эрдоган заявил об угрозе мировому порядку из-за атаки Израиля на Катар

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль стал явной угрозой мировому порядку после нападения на представителей движения ХАМАС в Дохе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что нападение на представителей ХАМАС в Дохе стало очевидным свидетельством превращения Израиля в угрозу мировому порядку, особенно после атак на делегацию, ведущую переговоры по Газе, передает ТАСС.

    По его словам, действия Израиля стали вопиющим вызовом международной системе и демонстрируют нарушение суверенитета независимой и миролюбивой страны. Эрдоган подчеркнул, что нападение на делегацию, ведущую переговоры по Газе, свидетельствует о крайних мерах, к которым прибегает Израиль.

    Он отметил, что распределение мнений в ООН по израильско-палестинскому вопросу говорит о возрастании международной изоляции Тель-Авива. Президент Турции добавил, что даже те государства, которые раньше игнорировали действия израильских властей, теперь призывают к переменам. Эрдоган указал на принятие Нью-Йоркской декларации и результаты недавних голосований в ООН как на доказательства изменения международного подхода к проблеме Палестины.

    По словам Эрдогана, идея создания двух государств, которую Турция поддерживала на всех международных площадках, теперь стала общей позицией большинства стран. Он заявил, что признание Палестины западными странами усилит давление на Израиль, а Турция продолжит высказывать эту позицию на заседаниях ООН.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 13:55 • Новости дня
    Испанское ТВ пригрозило бойкотом «Евровидения-2026» из-за Израиля

    Al Jazeera: Испанское ТВ пригрозило бойкотом «Евровидения-2026» из-за Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие в конкурсе, сообщает Al Jazeera.

    Испанское телевидение может отказаться от освещения «Евровидения-2026», если Израиль примет участие в конкурсе, сообщает RT.

    Организаторы конкурса предлагали Израилю выступать под нейтральным флагом, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в музыкальном конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль.

    Семидесятый конкурс «Евровидение» пройдет в Вене в третий раз, а финал состоится 16 мая на крупнейшей крытой арене страны.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 21:35 • Новости дня
    Израиль пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность

    Нетаньяху объявил о создании в Израиле самодостаточного оборонного комплекса

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о намерении развивать собственную военную индустрию для минимизации влияния возможных международных ограничений.

    Как сообщает ТАСС, Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по вопросам экономики отметил, что Израиль создаст мощную и полностью независимую индустрию вооружений. По его словам, новый оборонно-промышленный комплекс не будет зависеть от любых международных политических ограничений.

    Нетаньяху подчеркнул: «Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль». Подробности реализации этих планов или сроки запуска не уточнялись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложила ввести пошлины на более трети израильского экспорта в Евросоюз в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что последние действия Израиля ставят под угрозу реализацию принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте.

    Испанский телеканал пообещал отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие в конкурсе.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    Al Mayadeen сообщил о подрыве пяти домов в Газе роботами

    Al Mayadeen сообщил о подрыве пяти домов в Газе роботами-

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецвойска Израиля применили роботов-подрывников для разрушения домов в южной части города Газа, среди мирных жителей есть пострадавшие, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Израильские силы разрушили пять домов в квартале Телль-эль-Хава с помощью роботов-подрывников, передает ТАСС.

    По данным канала Al Mayadeen, операция проходила в южной части административного центра сектора Газа. В результате действий военных имеются жертвы среди гражданского населения, их точное число уточняется.

    Как отмечает телеканал, для подрыва зданий использовались дистанционно управляемые роботы, применяемые армейскими спецподразделениями Израиля. В настоящее время сектор Газа остается в осаде, и город покинули порядка 350 тыс. жителей. Большинство из них переместились в гуманитарную зону в районе Эль-Маваси, расположенную на юге города Хан-Юнис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Агентство AFP сообщило о массированных и нескончаемых бомбардировках Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    Элтон Джон признался, как поверг в ужас своего хирурга странной просьбой

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации