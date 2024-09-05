Генконсул в Анталье отметил рост культуры у туристов из России

Tекст: Алексей Дегтярев

До минимума уменьшилось число сообщений о драках, воровстве, мошенничестве и других правонарушениях, сказал Ветрик ТАСС.

«То есть можно сказать, что культура отдыха повысилась, и в целом ответственность к пребыванию в стране выросла», – пояснил собеседник.

Вместе с тем происходят различные инциденты с российскими туристами на границе. Иногда их задерживают для проверки личных данных, это связано с тем, что имена туристов совпадают с именами тех, кто ранее совершил правонарушения в Турции.

«Сложность в том, что в базе данных полная информация об отчестве, дате и месте рождения отсутствует. Там есть зачастую только имя и фамилия. И бывает, что человек при совпадении данных привлекает внимание местных правоохранительных органов», – добавил дипломат.

Такие происшествия регулируются в том числе при содействии генконсульства, они носят единичный характер, заключил генконсул.