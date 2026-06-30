Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
Пропавшего на Пхукете россиянина нашли мертвым в запертом номере
Полиция обнаружила тело пропавшего гражданина России в отеле на Пхукете
Турист из России скончался в таиландской гостинице при невыясненных обстоятельствах, однако следователи не зафиксировали следов насилия или взлома.
Трагедия произошла в районе Катху, расположенном в глубине острова, передает ТАСС со ссылкой на газету The Phuket News.
Друзья забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь в течение трех дней. Накануне они пришли к его номеру и через щель под дверью увидели неподвижно лежащего человека.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 44-летний гражданин России. По предварительным данным, смерть наступила примерно за два дня до обнаружения тела.
Знакомые погибшего отметили, что он жил один и страдал от депрессии. Следователи не выявили никаких признаков насильственной смерти, а все личные вещи остались на своих местах. Сейчас тело направлено в морг для установления точных причин инцидента.
Местная полиция уже связалась с российскими дипломатами. Представители дипмиссии должны уведомить родственников мужчины и помочь с репатриацией тела на родину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года полиция Пхукета обнаружила тело другого россиянина без следов насильственной смерти.
В феврале на этом же острове под колесами микроавтобуса погиб 39-летний турист из России.
Месяцем ранее в Таиланде скончался страдавший деменцией пожилой российский гражданин.