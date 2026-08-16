Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
В плей-офф главного турнира по Dota 2 пробились пять российских команд
В финальную стадию главного турнира года по Dota 2 прошли пять коллективов из России, среди которых единственная непобежденная команда группового этапа.
По итогам группового этапа The International в плей-офф вышли восемь команд, пять из которых представляют Россию, передает РИА «Новости». Накануне место в финальной стадии обеспечила себе российская Team Vision, одержавшая победы во всех четырех матчах. Компанию ей составили европейская Team Liquid и ближневосточная Nigma Galaxy.
В воскресенье завершились стыковые встречи, по результатам которых путевки в плей-офф завоевали российские BoomBoys, Team Spirit, Iron Wing и Team Yandex. Также борьбу продолжит действующий чемпион турнира – ближневосточная Team Falcons.
Российские коллективы Huligani и Aurora Gaming завершили выступление на турнире. Соревнования также покинули команды из Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Китая. Плей-офф The International, который во второй раз принимает Шанхай, состоится с 20 по 23 августа. Призовой фонд 15-го розыгрыша уже превысил 3 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские коллективы BB Team и Pvision вышли в финал Кубка мира по Dota 2.
В прошлом году отечественная команда Team Spirit победила на турнире по этой дисциплине в Эр-Рияде.
Ранее Федерация компьютерного спорта России зарегистрировала национальную сборную для участия в чемпионате мира.