Tекст: Мария Иванова

Российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем Кубка мира по киберспорту Esports World Cup, который завершился в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

В финальном поединке Team Spirit одолела Team Falcons из Саудовской Аравии со счетом 3-0 по картам. В составе команды выступили Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, Александр rue Филин и Илья Yatoro Мулярчук.

Team Spirit уже во второй раз побеждает на турнире в Эр-Рияде, который является одним из двух самых престижных в сезоне Dota 2. Кроме того, команда дважды становилась чемпионом The International. В этот раз призовой фонд турнира составил 3 млн долларов: победителю достался 1 млн, серебряному призеру – 500 тыс., бронзовому – 300 тыс. долларов.

Ранее российская команда Parivision одержала победу в матче за третье место. Турнир в Эр-Рияде собрал сильнейшие коллективы мира и подтвердил высокий уровень российского киберспорта на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российская Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Дании.

Российским киберспортсменам ранее отказались выплачивать выигрыш.

Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков за выступление в одной команде с россиянами.