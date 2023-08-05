Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами

Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков за выступление в одной команде с россиянами

Tекст: Вера Басилая

Под санкции попали украинские спортсмены Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков, которые три года выступают в команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым, передает ТАСС.

Также в санкционный список включили игроков в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO) Игоря Жданова, Мирослава Плахотя и Захара Силедчика.

Ранее Team Spirit получила 5 млн призовых за победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии.

В апреле прошлого года команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.