Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.0 комментариев
Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами
Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков за выступление в одной команде с россиянами
Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер.
Под санкции попали украинские спортсмены Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков, которые три года выступают в команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым, передает ТАСС.
Также в санкционный список включили игроков в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO) Игоря Жданова, Мирослава Плахотя и Захара Силедчика.
Ранее Team Spirit получила 5 млн призовых за победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии.
В апреле прошлого года команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.