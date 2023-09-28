«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш
Россияне Даниил Абдрахманов и Егор Люсико еще в августе стали победителями в турнире по компьютерной игре Fortnite, однако организаторы турнира не выплатили игрокам их выигрыш в размере 200 тыс. долларов из-за российского гражданства.
По словам Абдрахманова, компания-организатор турнира Epic Games не выплатила россиянам деньги, так как они родом из «региона, ограниченного в получении призов», передает НТВ.
При этом формально правила турнира россияне не нарушали, поскольку играли на территории Белоруссии, а выплата должна была поступить на счет, зарегистрированный в Казахстане.
По словам Абдрахманова, он обратился с проблемой в Epic Games, и хотя служба поддержки ему отвечает каждый день, но решение вопроса с места так и не сдвинулось – ему приходят одинаковые ответы. При этом он говорит, что не нарушил ни одно из правил, установленных Epic Games.
Ранее украинская федерация киберспорта ранее внесла в черный список двух игроков Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с гражданами России.