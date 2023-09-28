Российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Абдрахманова, компания-организатор турнира Epic Games не выплатила россиянам деньги, так как они родом из «региона, ограниченного в получении призов», передает НТВ.

При этом формально правила турнира россияне не нарушали, поскольку играли на территории Белоруссии, а выплата должна была поступить на счет, зарегистрированный в Казахстане.



По словам Абдрахманова, он обратился с проблемой в Epic Games, и хотя служба поддержки ему отвечает каждый день, но решение вопроса с места так и не сдвинулось – ему приходят одинаковые ответы. При этом он говорит, что не нарушил ни одно из правил, установленных Epic Games.

Ранее украинская федерация киберспорта ранее внесла в черный список двух игроков Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с гражданами России.

