Российская Team Spirit победила турецкую Eternal Fire на турнире BLAST Bounty Spring 2025 в Дании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская команда Team Spirit стала чемпионом международного турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2, сообщает «Коммерсантъ».

Турнир проходил в Копенгагене, где в финале Team Spirit одержала победу над турецкой командой Eternal Fire со счетом 3-1. Российский коллектив заработал почти 300 тыс. долларов, тогда как турецкие соперники получили 85 тыс. долларов.

В составе Team Spirit выступали российские игроки Борис Воробьев, Леонид Вишняков, Данил Крышковец и Дмитрий Соколов, а также украинец Мирослав Плахотя. В полуфинале Team Spirit одолела украинскую команду Natus Vincere, признанную лучшей командой 2024 года.

Общий призовой фонд турнира составил 500 тыс. долларов, что делает его одним из значимых событий в мире киберспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские киберспортсмены решили не выступать на чемпионате мира без национального флага, а условия допуска киберспортсменов из России до чемпионатов мира были изменены, однако стало известно об их участии в отборе на чемпионат мира 2025 года.