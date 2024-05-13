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Российские киберспортсмены решили не выступать на ЧМ без флага
Киберспортсмены из России не станут выступать на квалификации чемпионата мира из-за требования подписать отказ от национального флага, сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Секретариат Международной федерации киберспорта (IESF) допустил неправомерные действия, нарушающие устав, они направлены против участия российских спортсменов, сообщили в пресс-службе РИА «Новости».
Генсек IESF поставил ультиматум ФКС России, спортсмены должны были либо добровольно отказаться от флага России, либо не участвовать в чемпионате мира. Эти действия противоречат решению съезда IESF, там большинство проголосовали за полное снятие с ФКС России санкций и возвращение национальной символики.
ФКС России просило убрать такие ограничения, предоставив документы и доказательства правомочности своей позиции, но IESF заявило, что решение об ультиматуме останется в силе.
ФКС России решило не сниматься с соревнований, но не будет отказываться от флага и гимна, указали в федерации.