Tекст: Андрей Резчиков

В воскресенье 28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Парламент, согласно конституции страны, является единственной законодательной властью. В его состав входит 101 депутат. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) на выборах 2021 года получила 63 места, но сейчас популярность этой политической силы снизилась вдвое.

По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData), в лидерах оппозиционный Патриотический блок, выступающий, в том числе за нормализацию отношений с Россией. За него собирались проголосовать почти 34% избирателей, что выше, чем поддержка PAS. В Патриотический блок вошли Партия социалистов, Партия коммунистов и партия «Будущее Молдовы».

Перед угрозой потери контроля над парламентом президент Молдавии Майя Санду стала разыгрывать антироссийскую карту. И чем ближе к дате голосования, тем активнее. Она обвинила Россию в якобы попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви, а также заключенных в молдавских тюрьмах. Более того, Россия якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

На этом фоне власти отказались аккредитовать на выборы российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ. Также были отклонены заявки членов Общественной палаты России на получение статуса международных наблюдателей. МИД России особо отметил, что отказ в аккредитации наблюдателей серьезно подрывает доверие к легитимности выборов и прозрачности процедуры голосования.

В самой Молдавии на этой неделе был удовлетворен запрос министерства юстиции об ограничении деятельности партии «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузии Ирины Влах. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет участвовать в выборах в составе оппозиционного Патриотического блока. Ранее к выборам не были допущены партии оппозиционного блока «Победа», который тоже выступал за скорейшее восстановление отношений с Россией. До недавнего времени молдавское законодательство запрещало снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако этим летом в закон о партиях были внесены поправки.

Ограничения на выборах коснулись не только оппозиционных партий, но и рядовых молдаван. Для части граждан страны голосование может оказаться практически недостижимым.

Для голосования внутри страны отпечатано порядка 2,7 млн бюллетеней. ЦИК Молдавии подготовил для голосования более 2 тыс. избирательных участков. Для примерно 300 тыс. жителей Приднестровья с молдавскими паспортами предназначены только 12 участков, к тому же четыре из них были перенесены вглубь страны, делая относительно доступными для приднестровцев только восемь участков. При том, что на парламентских выборах 2021 года для Приднестровья работал 41 участок, а на президентских выборах 2024 года – 30 участков.

Год назад приднестровцам искусственно блокировали участие в выборах с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста, который соединяет молдавский город Резина и Рыбницу в Приднестровье. В этом году накануне дня выборов этот один из крупнейших мостов через Днестр частично закрыли на ремонт, перекрыв пешеходный переход и ограничив автомобильное движение.

Ранее Власти Молдавии объявили о ремонте сразу шести мостов. Эксперты и оппозиция связывают это с попыткой воспрепятствовать голосованию жителей Приднестровья, которые традиционно не поддерживают курс на сближение с Европой в ущерб отношениям с Россией.

За рубежом молдавский ЦИК развернул около 300 пункт для голосования. В России, где проживают сотни тысяч молдаван будут открыты лишь два участка, проголосовать на них смогут не более 10 тыс. человек.

На этом фоне Служба внешней разведки (СВР) заявляла о подготовке ЕС к оккупации Молдавии. «Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать республику в русле своей русофобской политики», – говорится в сообщении ведомства. На данном этапе уже «осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии». Кроме того, планируется направить «десант» альянса на Украину для устрашения Приднестровья.

По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов. В Брюсселе ожидают, что готовящиеся грубые фальсификации итогов голосования вынудят «отчаявшихся» граждан выйти на улицы республики.

«Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в СВР. Тем не менее если политическая обстановка после выборов останется спокойной, введение войск НАТО в республику может планироваться позже. Для создания предлога к этому предусматривается организация провокаций против Приднестровья.

Эксперты отмечают, что PAS хочет повторить прошлый результат, но это возможно только в случае грубых фальсификаций, что может обернуться массовыми акциями протеста. Избиратель разочарован в этой политической силе, потому что страна находится в глубочайшем политическом и экономическом кризисе. Более того, в «правильных выборах» заинтересован Запад.

«Ни один соцопрос не дает PAS более 32%. Это говорит о том, что на самом деле результат партии вдвое меньше, чем был на прошлых выборах. От этого у Санду и ее хозяев происходит бешенство.

Они видят, что только путем глобальных фальсификаций, угроз и шантажа возможно удержать большинство в парламенте», – считает политолог Павел Данилин. Собеседник подчеркнул, что Молдавия – это парламентская республика и «здесь крайне важно, чтобы у правящей партии было большинство». «Они угрожают тем, что в случае поражения PAS могут быть серьезные проблемы, связанные с конфликтом на Украине. Ничего подобного! В случае победы PAS начнутся серьезные проблемы у граждан Молдавии, с которыми будет происходить то же, что с украинцами», – полагает эксперт. –

«Поэтому перед молдаванами стоит простой выбор – либо пойти по пути Украины и стать несостоявшимся государством, либо послать Санду туда, куда она очень хочет – в Евросоюз».

Между тем Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдмы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отметил, что явным признаком предстоящих фальсификаций стал отказ в доступе на участки российским и всем неподконтрольным наблюдателям, в том числе международным организациям и евродепутатам, которые собирались поехать в Молдавию. В общей сложности речь идет о более чем 30 международных организациях и 120 иностранных наблюдателях.

«Фальсификации уже активно идут. Этому была посвящена вся избирательная кампания.

PAS будет пытаться нарисовать себе хотя бы простое большинство», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. В качестве примеров манипуляций и подтасовок эксперт назвал решение ЦИК Молдавии исключить партию «Сердце Молдовы» из числа участников выборов, а также удаление из электронных списков голосующих в стране экс-президента Молдавии Игоря Додона. «Додон обнаружил себя в списке избирателей, которые собираются голосовать в Москве. И таких приколов в Молдавии огромное количество», – отметил Мартынов.

Политолог не исключает, что некоторых депутатов от оппозиционных партий могут после выборов лишить мандатов, возбуждая в отношении них надуманные уголовные дела.

«Плюс – голосование диаспор. Более 600 тыс. бюллетеней из более 850 тыс. отправлено в Европу.

Это примерно 20% от общего числа избирателей. Как эти бюллетени будут использоваться? Смогут ли оппозиционные партии выставить своих наблюдателей на всех участках? Не удивлюсь, если за рубежом явка будет составлять 99,99%», – рассуждает аналитик.

Эксперт не исключает, что грубые нарушения в ходе голосования могут вынудить молдаван выйти на улицы для защиты своих прав. «Если Санду не удастся «слепить» простое большинство для PAS, то она просто не признает результаты выборов по румынскому сценарию, где были отменены итоги президентских выборов в первом туре», – предположил Мартынов.

В свою очередь Матвейчев напомнил, что в Европе были подготовлены сотни участков для голосования, а в России только два. «Это при том, что в России и Европе проживает практически равное количество молдаван. На западных участках существует большая возможность для фальсификаций при отсутствии наблюдателей», – предупредил депутат. В этом ряду стоят и решения переноса избирательных участков, которые ранее располагались буквально на другом берегу Днестра, вглубь молдавской территории, и перекрытие мостов, «чтобы люди не могли добраться».

Собеседник особо отметил шантаж и провокации со стороны Санду, которая пригрозила прекращением помощи ЕС, если ее партия проиграет выборы. Также она убеждала, что победа оппозиции «угрожает суверенитету страны». «Что касается заявлений Санду про «российское вторжение в Одесскую область», то это байки. На деле Молдавию ждет масштабная украинизация», – полагает Матвейчев.

По его мнению, Кишинев и Киев могут прибегнуть к провокации в Приднестровье с целью спровоцировать ответ России. «Это необходимо для того, чтобы была возможность снова прокричать, что «Москва – агрессор», – рассуждает депутат. Кроме того, Санду, у которой есть гражданство Румынии, попытается тем самым показать себя, как защитницу суверенитета Молдавии, но всеми своими действиями она совершает прямо противоположное – в стране, по мнению эксперта, уже введено внешнее управление.