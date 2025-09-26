Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
ЦИК Молдавии отстранил «Сердце Молдовы» от выборов
ЦИК Молдавии лишил партию Влах права участвовать в выборах
Партия «Сердце Молдовы», возглавляемая экс-главой Гагаузии Ириной Влах, была снята с выборов из-за нарушений финансирования.
Как передает ТАСС, Центральная избирательная комиссия Молдавии исключила партию «Сердце Молдовы» из списка участников парламентских выборов, назначенных на 28 сентября 2025 года.
Решение комиссии было принято шестью голосами против троих, отмечает издание. В постановлении сказано: «Исключить позицию № 6 (партия «Сердце Молдовы») из приложения к постановлению Центральной избирательной комиссии № 3651 «О списке политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года».
Партия, которую возглавляет бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, обвиняется в нарушениях правил финансирования. По информации комиссии, обнаружены несоответствия в документах, поданных партией для участия в выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Патриотического блока Игорь Додон осудил решение апелляционной палаты Молдавии о приостановке деятельности партии «Сердце Молдовы». Запад планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдавии, игнорируя интересы большинства граждан республики. Президент Майя Санду обвинила Москву в попытках вмешательства в предстоящие выборы через православных священников и сети ботов.