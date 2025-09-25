Политолог Мартынов: Итоги выборов в Молдавии могут отменить по звонку из Брюсселя

Tекст: Олег Исайченко

«Молдавия становится очередной жертвой экспансионистских планов Запада, проводником интересов которого выступает президент Майя Санду. Мы видим беспрецедентное давление на граждан республики со стороны западного сообщества и молдавских властей», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

«Санду повторяет путь Зеленского, проводя репрессии против оппонентов и инакомыслящих, гонения на православную церковь, преследуя свободу голоса», – указал он. Спикер напомнил об отказе российским наблюдателям работать на выборах. «Это может говорить о предвзятости ЦИК республики, а также не позволяет признать беспристрастность организатора кампании и прозрачность голосования», – пояснил аналитик.

Происходящее подтверждает нацеленность Запада на вмешательство в избирательные процессы независимых стран, вопреки официальным заявлениям, согласился Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. «Ради достижения своих целей ЕС готов приносить в жертву политические права и свободы сотен тысяч граждан любых европейских государств», – указал он.

Эксперт отметил, что молдавский ЦИК отказал в аккредитации ряду независимых НПО, в том числе европейских и американских, в уставах которых предусмотрено наблюдение на выборах. «Список организаций демонстрирует крен в сторону западных и прозападных структур, подтверждая политическую предвзятость Кишинева», – отметил аналитик.

«Партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) не набирает ни в одном соцопросе более 35% голосов. Явное лидерство – за «Патриотическим блоком» с 38%, который победил бы на честных выборах*», – рассказал Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Также, по его словам, популярностью пользуются «Наша Партия» Рената Усатого и блок «Альтернатива», который возглавляет Александр Стояногло – бывший кандидат в президенты, победивший Санду на территории Молдавии. «Все они выступают против поддержки Украины, борьбы с церковью и ограничений политической конкуренции», – заметил депутат.

По словам экспертов, честные выборы не дали бы шансов сторонникам «европейского пути развития» реализовать планы по превращению Молдавии в очередной плацдарм противостояния с Россией. Потому Запад сделает все возможное, чтобы не допустить прозрачного голосования и прихода к власти оппозиционных партии Санду сил.

В будущей кампании используют западные технологии фальсификации, опробованные в Молдавии с 2023 года на местных выборах, спрогнозировал политэксперт Сергей Мишин. По его словам, решения ЦИК страны противоречат конституции, например, попытка «отмены» оппозиции и физические препятствия электорату в Приднестровье, где 280 тыс. молдаван не проголосуют за действующую власть.

«Кишинев урезал права электората в Приднестровье, сократив количество участков до 12, напечатав всего 23,5 тыс. бюллетеней и поставив на ремонт семь из девяти мостов, ведущих к местам голосования», – детализировал эксперт.

Политолог Денис Вяткин и вовсе допустил снятие Конституционном судом с выборов одной из оппозиционных сил, в результате чего ее мандаты аннулируются. «У PAS не станет больше голосов, но пропорции изменятся в ее пользу», – указал он. Спикер не исключает давления на «Патриотический блок», призывающий коллег не входить в коалицию с партией Санду.

Если же механизмы фальсификации не сработают и победу одержат неугодные Западу партии, результаты выборов отменят по звонку из Брюсселя, как это было в Румынии, считает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России. «Я не уверен, что миллионы молдаван, выступивших против власти, смогут защитить свои голоса. Против них настроена вся репрессивная машина», – объяснил он.

Более того, «как только Молдова станет частью Евросоюза — экономику не перестроят, а просто добьют, потому что их продукция никому не нужна», считает Александр Герасимов, кандидат экономических наук, научный сотрудник НИУ ВШЭ, эксперт ЭИСИ. По его словам, управление газовой отраслью Молдавии от «МолдоваГаз» уже передано дочернему предприятию румынской «Трансгаз».

«После выбора своего «европейского» пути Кишинев получит в лице Брюсселя не гаранта собственного суверенитета, а постоянного сильного оппонента, озабоченного собственными интересами. В итоге мир может лишиться самостоятельного голоса государства Молдавия», – заключил спикер.