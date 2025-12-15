  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты три беспилотника
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп пытается завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    15 декабря 2025, 08:50 • Экономика

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара?

    Американский доллар в первой половине 2025 года резко упал из-за старта жесткой торговой войны президента Дональда Трампа. Причем он ослаб по отношению ко всем основным валютам. За вторые шесть месяцев года курс немного стабилизировался, однако ненадолго. В 2026 году доллар снова ждут американские горки.

    Deutsche Bank, Goldman Sachs и другие крупные банки Уолл-стрит ожидают, что доллар США вновь начнет снижаться в следующем году, потому что Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки, тогда как другие страны сохранят или повысят ставки, отмечает Bloomberg. Это приведет к росту импорта, увеличению корпоративной прибыли за рубежом и стимуляции экспорта.

    В этом году доллар потерял позиции по отношению ко всем основным валютам. Например, в 2025 году евро укрепился к доллару на 14%, британский фунт – на 8%, даже японская иена выросла на 1,1%, хотя экономика Японии переживает не лучшие времена, а российский рубль – на 28%, замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Индекс Bloomberg Dollar Spot Index упал почти на 8%, что стало самым значительным годовым снижением с 2017 года. В новом, 2026 году большинство аналитиков крупных инвестиционных банков прогнозируют ослабление доллара по отношению к иене, евро и фунту стерлингов. По данным Bloomberg, индекс доллара снизится примерно на 3% к концу 2026 года.

    Каковы причины девальвации доллара США в 2026 году?

    «Первая – снижение процентных ставок ФРС, причем если на смену нынешнему главе ФРС Джерому Пауэллу придет кто-то из людей, «назначенных» президентом Трампом, то процентные ставки с очень высокой вероятностью могут падать в течение года весьма агрессивно», – говорит Мильчакова.

    Вторая причина – это высокий уровень неопределенности в отношении экономики США и вообще мировой экономики из-за пошлин Трампа, которые вряд ли подвергнутся существенной корректировке, добавляет эксперт.

    «Третья причина – ухудшение торговых и геополитических отношений США и Китая, а также США и Европы, и это тоже будет негативно влиять на экономику, с одной стороны, как США, с другой – его оппонентов. Хотя главным образом, например, от сокращения европейского экспорта в США пострадает Евросоюз, экономика США от ухудшения отношений с ЕС пострадает гораздо меньше», – говорит Мильчакова.

    Эксперты Bloomberg говорят еще о влиянии рынка труда США на перспективы доллара. Если в стране высокая занятость и низкий уровень безработицы, то ФРС США вынуждена повышать ставку – и это укрепляет доллар. Плохая статистика по рынку труда воспринимается как сигнал для сохранения или снижения ставки – и тогда доллар падает.

    Интересно, что на рынке есть те, кто, наоборот, ждет укрепления доллара в 2026 году. Они в меньшинстве, однако факторы для потенциального роста курса американской нацвалюты тоже имеются.

    «Например, при радикальном изменении политики Трампа в отношении пошлин. Но вероятность такого события мы считаем близкой к нулю, даже если на Трампа будет вовсю давить демократическая оппозиция из Конгресса после выборов, поскольку оппозиция действующему президенту США слаба и разрозненна», – говорит Мильчакова.

    Другой фактор в пользу укрепления доллара выглядит более вероятным – это мировой экономический кризис, из-за которого весь мир побежит в доллар, даже несмотря на усиливающуюся дедолларизацию мировой экономики, говорит эксперт. «Но для мирового кризиса тоже нужны серьезные причины, а пока их не видно. То есть в моменте можно сделать вывод, что вероятность продолжения ослабления доллара в 2026 году выше, чем укрепление», – добавляет она.

    Эксперты Bloomberg считают, что последствия ослабления доллара могут быть выгодны администрации Трампа. Каким образом? Удешевление доллара приведет к росту импорта, увеличению корпоративной прибыли за границей и стимулированию экспорта. Это может снизить торговый дефицит США, которым так обеспокоен Трамп. Однако эта история – палка о двух концах. Потому что, с другой стороны, слабый доллар невыгоден администрации США.

    «Выгоден слабый доллар американским экспортерам, а вот Трамп делает ставку на то, чтобы американский бизнес перестал быть экспортером в свою же страну и вернул производство важнейших товаров в США,

    это преимущество для американского бизнеса выглядит очень относительным», – говорит Наталья Мильчакова.

    Действительно, в США от слабого доллара больше предприятий проиграет, чем выиграет, то же самое можно сказать о населении, которое будет опять страдать от выросшей инфляции, добавляет эксперт.

    Для других стран ситуация опасна лишь тем, если доллар из-за своего обвала и утраты авторитета вообще перестанет быть мировой резервной валютой. Однако вряд ли это произойдет так быстро.

    «На валютном рынке, как правило, если доллар растет, то падают остальные мировые резервные валюты, если доллар падает – то, наоборот, другие валюты растут. Мы ожидаем, что, скорее всего, тенденция 2025 года к ослаблению доллара может повториться и в 2026 году», – заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

