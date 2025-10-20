  • Новость часаКаллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Прокурор Парижа выдвинула гипотезы о целях воров в Лувре
    Красный крест помог вернуть с Украины 124 жителя Курской области
    Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    48 комментариев
    20 октября 2025, 08:30 • Экономика

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Американские банки пугают мир новым кризисом
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Самофалова

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России.

    Над США нависла угроза банковского кризиса. В 2023 году такие риски уже возникали, но тогда американским властям удалось справиться с проблемой. Но так бывает не всегда. В 2008 году, несмотря на попытки, купировать кризис не удалось, и он распространился по всему миру, задев рикошетом абсолютно каждую страну.

    Признаком надвигающей беды являются опасения на рынках, что заставляет золото ставить новые рекорды (металл стоит уже почти 4400 долларов за унцию), акции – падать, а казначейские облигации – расти. Рынки ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Но если ситуация хуже, чем видно на поверхности, то снижение ключевой ставки уже мало чем поможет.

    На поверхности возникли проблемы у двух банков. Банк Zions напугал убытками в 50 млн долларов в третьем квартале по двум проблемным кредитам, после чего акции обвалились на 13%. Другой банк – Western Alliance – потерял в цене акций 11% после подачи иска о мошенничестве со стороны контрагента.

    «Хотя текущие проблемы двух банков, похоже, удалось локализовать, опасения остаются, и меры, принятые в 2023 году для предотвращения кризиса, могут создать условия для нового банковского кризиса», – сказал Reuters аналитик IG Тони Сикамор, ссылаясь на серию банкротств банков в том году, которые вынудили ФРС принять чрезвычайные меры для стабилизации финансовой системы.

    Убытки у новых двух банков действительно не так страшны. Но они на поверхности айсберга. Самое страшное в том, что скрывается под водой.

    «Проблема не в размере убытков (50 млн – мелкая сумма по меркам банковской системы США), а в подозрении инвесторов, что аналогичные скрытые проблемы есть в более крупных банках.

    Именно поэтому они так активно распродают все акции (уходят из риска), а не только этой пары банков. Банки США за пару недель растеряли 7% капитализации», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал».

    Что же так напугало рынки? Дело в том, что кредитные ставки в США были высокими последние пару лет, а это очень непривычная история для американской экономики. «На рынке давно и много говорили об угрозе плохих долгов у бизнеса, но проблема так и не вылезала наружу. Нынешний локальный кризис многие воспринимают как расплату за дешевые деньги предыдущих лет и излишний оптимизм, который сохраняется на рынках, несмотря на явные проблемы с долгами и у государства, и у домохозяйств (особенно образовательных займов), и у предприятий (если не брать IT-гигантов)», – отмечает Бахтин.

    В 2023 году рынки тоже переживали из-за проблем Silicon Valley Bank и First Republic. Тогда ФРС быстро отреагировала – и кризис быстро отступил. Предыдущий системный сбой был в банках в 2008 году, и тогда тоже подключалась ФРС, но это не уберегло от мировой рецессии, напоминает эксперт. «Последствия кризиса 2008 года сохранялись еще почти 10 лет. Например, с 2008 по 2015 год закрылось 500 банков в США. До этого крупнейшим банковским кризисом была Великая депрессия. То есть, строго говоря, банковские кризисы обычно отражают системный кризис в экономике в целом. А истории вроде 2023 или этого года – пока только эпизоды, которые похожи на кризис лишь на старте», – говорит Бахтин.

    Риски, что эта история перерастет в полноценный кризис, имеются. Проблема в том, что предугадать это сложно.

    «Никто сейчас не знает реальный масштаб проблем в банковской системе США, и ставка ФРС тут мало чем поможет. Если объем невозвратных кредитов действительно достиг критических значений (а статистики такой пока нет), то это может вызвать более масштабный кризис.

    Но нюанс в том, что любой подобный кризис заранее просчитать невозможно. Может и пронести в этот раз. Все зависит от комбинации факторов риска, степени их влияния на экономику и уровня запущенности проблемы», – говорит Бахтин.

    Если банковский кризис в США все-таки случится, то это затронет, конечно, не только американскую экономику. Ставки высоки для всех.

    «Падение ликвидности банков США всегда вызывает множество вопросов у экономистов, так как это одна из самых крупных экономик в мире. 2008 год показал, что ипотечный кризис США затронул все страны мира. В настоящее время происходит схожая ситуация, и опять она связана именно с невозвратами кредитов. Ухудшается она еще и убытками от мошенничества. Все это приводит к сокращению финансовой устойчивости кредитных организаций», – говорит Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

    «США – крупнейший в мире инвестор и крупнейший в мире рынок для привлечения инвестиций. Все эти потоки так или иначе обслуживаются местными банками. Если у них будут проблемы, последуют продажи наиболее рисковых активов. Обычно это акции, бумаги периферийных стран, сырьевые товары. По цепочке это приводит к проблемам в глобальной финансовой системе, влияет на цены активов везде, замедляет обращение капитала, делает инвестиции менее доступными для всех и, как правило, отражается на реальном производстве, спросе, рабочих местах», – поясняет Бахтин.

    Поэтому даже Россию этот кризис затронет, хотя экономические отношения с США находится на крайне низком уровне. «Россия по-прежнему сильно интегрирована в мировой рынок. Ранее это было через ЕС, Британию и США, теперь в основном через восточные страны. Но суть этой зависимости не поменялась. Если мировой спрос на сырье – нефть, газ и металлы, продаваемые за твердую валюту или даже за рубли, но в привязке к твердой валюте, резко снижается где-то там на Западе, то по цепочке отваливаются контрагенты и в Азии, либо они покупает меньше, либо по более низким ценам. Итог один – в страну приходит меньше валюты или товаров, которые можно купить только за валюту. В том числе ценное в производстве оборудование, детали, расходники, материалы», – говорит Бахтин. Это бьет и по промышленности, и по доходам бизнеса, государства и граждан.

    Главное
    На днепропетровском фронте заметили наемников из Британии, США, Польши и Колумбии
    На Украине нарушено движение поездов на сумском направлении
    Трамп обвинил Сороса в финансировании протестов в США
    В Грузии раскрыта новая схема финансирования протестов Евросоюзом
    В Британии оценили готовность Фараджа «сбивать российские самолеты»
    Вован и Лексус захотели позвонить Макрону и фон дер Ляйен
    Грузовой Boeing рухнул в море в аэропорту Гонконга

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Перейти в раздел

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Советский самолет-амфибия доказывает важность противолодочной авиации

    Ровно 65 лет назад, 18 октября 1960 года, совершил первый полет самолет-амфибия Бе-12 «Чайка». При всех своих недостатках эта машина стала поистине легендарной. Какие задачи и каким образом она выполняла, зачем в принципе СССР нужны были самолеты-амфибии – и какое значение они имеют сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры

    «Невыносимым унижением для нашей страны» французские политики уже называют действительно крайне дерзкое ограбление, средь бела дня совершенное в центре Парижа. Из легендарного Лувра похищены бесценные драгоценности из коллекции Наполеона. Что придумали грабители и почему охрана оказалась бессильна? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации