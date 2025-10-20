Американские банки пугают мир новым кризисом

Tекст: Ольга Самофалова

Над США нависла угроза банковского кризиса. В 2023 году такие риски уже возникали, но тогда американским властям удалось справиться с проблемой. Но так бывает не всегда. В 2008 году, несмотря на попытки, купировать кризис не удалось, и он распространился по всему миру, задев рикошетом абсолютно каждую страну.

Признаком надвигающей беды являются опасения на рынках, что заставляет золото ставить новые рекорды (металл стоит уже почти 4400 долларов за унцию), акции – падать, а казначейские облигации – расти. Рынки ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Но если ситуация хуже, чем видно на поверхности, то снижение ключевой ставки уже мало чем поможет.

На поверхности возникли проблемы у двух банков. Банк Zions напугал убытками в 50 млн долларов в третьем квартале по двум проблемным кредитам, после чего акции обвалились на 13%. Другой банк – Western Alliance – потерял в цене акций 11% после подачи иска о мошенничестве со стороны контрагента.

«Хотя текущие проблемы двух банков, похоже, удалось локализовать, опасения остаются, и меры, принятые в 2023 году для предотвращения кризиса, могут создать условия для нового банковского кризиса», – сказал Reuters аналитик IG Тони Сикамор, ссылаясь на серию банкротств банков в том году, которые вынудили ФРС принять чрезвычайные меры для стабилизации финансовой системы.

Убытки у новых двух банков действительно не так страшны. Но они на поверхности айсберга. Самое страшное в том, что скрывается под водой.

«Проблема не в размере убытков (50 млн – мелкая сумма по меркам банковской системы США), а в подозрении инвесторов, что аналогичные скрытые проблемы есть в более крупных банках.

Именно поэтому они так активно распродают все акции (уходят из риска), а не только этой пары банков. Банки США за пару недель растеряли 7% капитализации», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал».

Что же так напугало рынки? Дело в том, что кредитные ставки в США были высокими последние пару лет, а это очень непривычная история для американской экономики. «На рынке давно и много говорили об угрозе плохих долгов у бизнеса, но проблема так и не вылезала наружу. Нынешний локальный кризис многие воспринимают как расплату за дешевые деньги предыдущих лет и излишний оптимизм, который сохраняется на рынках, несмотря на явные проблемы с долгами и у государства, и у домохозяйств (особенно образовательных займов), и у предприятий (если не брать IT-гигантов)», – отмечает Бахтин.

В 2023 году рынки тоже переживали из-за проблем Silicon Valley Bank и First Republic. Тогда ФРС быстро отреагировала – и кризис быстро отступил. Предыдущий системный сбой был в банках в 2008 году, и тогда тоже подключалась ФРС, но это не уберегло от мировой рецессии, напоминает эксперт. «Последствия кризиса 2008 года сохранялись еще почти 10 лет. Например, с 2008 по 2015 год закрылось 500 банков в США. До этого крупнейшим банковским кризисом была Великая депрессия. То есть, строго говоря, банковские кризисы обычно отражают системный кризис в экономике в целом. А истории вроде 2023 или этого года – пока только эпизоды, которые похожи на кризис лишь на старте», – говорит Бахтин.

Риски, что эта история перерастет в полноценный кризис, имеются. Проблема в том, что предугадать это сложно.

«Никто сейчас не знает реальный масштаб проблем в банковской системе США, и ставка ФРС тут мало чем поможет. Если объем невозвратных кредитов действительно достиг критических значений (а статистики такой пока нет), то это может вызвать более масштабный кризис.

Но нюанс в том, что любой подобный кризис заранее просчитать невозможно. Может и пронести в этот раз. Все зависит от комбинации факторов риска, степени их влияния на экономику и уровня запущенности проблемы», – говорит Бахтин.

Если банковский кризис в США все-таки случится, то это затронет, конечно, не только американскую экономику. Ставки высоки для всех.

«Падение ликвидности банков США всегда вызывает множество вопросов у экономистов, так как это одна из самых крупных экономик в мире. 2008 год показал, что ипотечный кризис США затронул все страны мира. В настоящее время происходит схожая ситуация, и опять она связана именно с невозвратами кредитов. Ухудшается она еще и убытками от мошенничества. Все это приводит к сокращению финансовой устойчивости кредитных организаций», – говорит Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

«США – крупнейший в мире инвестор и крупнейший в мире рынок для привлечения инвестиций. Все эти потоки так или иначе обслуживаются местными банками. Если у них будут проблемы, последуют продажи наиболее рисковых активов. Обычно это акции, бумаги периферийных стран, сырьевые товары. По цепочке это приводит к проблемам в глобальной финансовой системе, влияет на цены активов везде, замедляет обращение капитала, делает инвестиции менее доступными для всех и, как правило, отражается на реальном производстве, спросе, рабочих местах», – поясняет Бахтин.

Поэтому даже Россию этот кризис затронет, хотя экономические отношения с США находится на крайне низком уровне. «Россия по-прежнему сильно интегрирована в мировой рынок. Ранее это было через ЕС, Британию и США, теперь в основном через восточные страны. Но суть этой зависимости не поменялась. Если мировой спрос на сырье – нефть, газ и металлы, продаваемые за твердую валюту или даже за рубли, но в привязке к твердой валюте, резко снижается где-то там на Западе, то по цепочке отваливаются контрагенты и в Азии, либо они покупает меньше, либо по более низким ценам. Итог один – в страну приходит меньше валюты или товаров, которые можно купить только за валюту. В том числе ценное в производстве оборудование, детали, расходники, материалы», – говорит Бахтин. Это бьет и по промышленности, и по доходам бизнеса, государства и граждан.