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    20 мая 2025, 08:14 • Экономика

    Экономика США официально потеряла величие

    Экономика США официально потеряла величие
    @ Wang Fan/China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Впервые все три главных рейтинговых агентства признали, что экономика США не должна иметь высший кредитный рейтинг. Moody's сделала это последней из тройки. Это означает, что вероятность дефолта США как государства теперь официально признана не нулевой. Инвесторы кинулись избавляться от доллара и американских активов. Это сделает жизнь США в долг еще более дорогой, и ускорит процесс дедолларизации в мире.

    Впервые экономика США потеряла самый высокий рейтинг AAA. Наконец, все три рейтинговых агентства признали этот факт. Рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг США до АА еще в 2011 году, Fitch - в 2023 году, и, наконец, третье агентство Moody's сделало это только сейчас.

    По сравнению с другими агентствами оно запоздало, однако это все равно оказало негативное влияние на доллар США, который в понедельник обвалился по отношению к безопасной иене. Это решение агентства спровоцировало распродажу акций и облигаций США, которые теряют свой статус безопасных активов.

    Снижение кредитного рейтинга США привело к повышению доходности казначейских облигаций США. Это означает, что, во-первых, государству будет тяжелее обслуживать госдолг, а, во-вторых, вырастет стоимость заимствований для бизнеса и населения.

    Белый дом назван понижение рейтинга Moody’s политическим решением, так как экономист агентства является оппонентом Трампа. «В США есть много тех, кто не поддерживает экономическую политику нового президента, включая пошлины против Китай, Европы и других стран. Поэтому последнее рейтинговое агентство, которое не снижало рейтинг США, могло быть использовано в качестве такого рода инструмента давления на новую власть», - не исключает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. С другой стороны, добавляет она, есть и объективные причины снижения рейтинга американской экономики, потому что, участвуя в торговой войне, Америка сама рискует заполучить дополнительные проблемы в экономике, включая инфляцию и одновременное снижение экономического роста.

    Moody's объясняет свое решение обеспокоенностью по поводу растущего долга США в размере 36 трлн долларов. Ожидается, что к августу власти США исчерпают лимит по росту госдолга, и в Конгрессе начнутся очередные жаркие дискуссии по поводу необходимости очередного повышения потолка госдолга. Это означает, что летом снова возникнет угроза дефолта США.

    В это время республиканцы хотят одобрить большой пакет налоговых льгот, который повысит расходы и добавит триллионы к долгу США.

    «Еще одним триггером могло стать увеличение волюнтаризма и непредсказуемости в экономической политике США с возвращением Дональда Трампа, а также его попытки давления на ФРС с целью добиться быстрого снижения процентных ставок»,

    - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

    В агентстве Moody’s считают, что предлагаемые Трампом налоговые льготы не только увеличат госдолг на 3-5 трлн долларов в ближайшие 10 лет, но и увеличат дефицит бюджета с 6,4% в 2024 году до 9% ВВП к 2035 году. Потому что вырастут процентные платежи по долгу, и обслуживать его станет дороже, плюс вырастут расходы на социальные выплаты, тогда как экономика будет иметь слабые возможности для генерации доходов бюджета, отмечает эксперт.

    В итоге уровень госдолга к 2035 году вырастет примерно до 134% ВВП по сравнению с 98% в 2024 году. Такое ухудшение фискальных метрик, по мнению аналитиков Moody’s, уже не может полностью компенсироваться даже уникальными экономическими и финансовыми преимуществами США, говорит Беленькая.

    «Дело даже не в том, насколько большой у страны долг, важно то, может ли она его нормально обслуживать, то есть платить по счетам вовремя. В США госдолг не слишком большой, чтобы вызывать панику. Но проблема в другом: вероятность, что экономика Штатов скоро войдет в рецессию сейчас очень высокая.

    Пока не 100%, но уже очень близкое к этому значение, о чем многие открыто говорят сегодня. Поэтому вопрос даже не в том, случится рецессия или нет, а в том, насколько она будет тяжелой. Пройдет ли она быстро и без последствий или затянется и ударит по всем, и по Америке, и по другим странам. Именно поэтому рейтинговые агентства вроде Moody’s начали пересматривать оценки. Задача рейтинговых агентств — показывать риск дефолта, Moody’s своими действиями дал понять: если раньше дефолт США оценивался как невозможный, то теперь он уже не исключен, хотя и маловероятен», - считает Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих«).

    «Пока рынок значительно спокойнее отнесся к снижению кредитного рейтинга США, чем в 2011 году, когда Standard&Poor’s сделал это первым. Для многих такое решение было в принципе вполне ожидаемым, просто вопросом времени. Однако снижение кредитного рейтинга США происходит в не самое удачное время с точки зрения доверия инвесторов к экономической политике и институциональной силе США. Это связано, прежде всего, с резкими действиями Трампа в тарифной политике, а также с ожиданиями повышения бюджетного дефицита США из-за налоговых изменений», - рассуждает Беленькая.

    Решение Трампа в начале апреля ввести пошлины против более чем 180 стран стала шоком для рынка, и это уже сказалось на росте доходности гособлигаций США, и падение привлекательности доллара как «валюты-убежища». Зато вырос спрос на золото, японскую иену и евро.

    «Хотя последние договоренности США и Китая о временном снижении взаимных тарифов отодвинули мировую экономику от угрозы кризиса, неопределенность остается очень высокой. Ослабление доверия к экономической политике в сочетании с ухудшением ожиданий в отношении долгосрочной стабильности бюджета и госдолга США (что подтверждают и рейтинговые действия) могут ускорить процесс дедолларизации в мире и повысить требуемую доходность американских гособлигаций, что транслируется в более высокую стоимость заимствований для бизнеса и домохозяйств», - заключает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

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