Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе

Tекст: Ольга Самофалова

Президент США Дональд Трамп назвал главу ФРС Джерома Пауэлла «главным неудачником». Он требует от него снижения ставки прямо сейчас, тогда как глава ФРС оттягивает этот вопрос до лета. Более того, Трамп начал угрожать увольнением Пауэлла. Такого прецедента никогда не было в истории, всегда считалось, что ФРС независима, а уволить ее главу только потому, что президент не согласен с его политикой, невозможно. Однако оказалось, что не все так однозначно.

Трамп хочет снижения тарифов, чтобы экономика США легче справилась с торговой войной. А ФРС США боится, и вполне обоснованно, что торговая война разгонит рост цен, а при высокой инфляции ни о каком снижении ставки и речи быть не может. Глава ФРС считает, что не надо снижать ставку, пока не станет ясно, что тарифы США не приведут к устойчивому росту инфляции.

Независимый статус ФРС закреплен при ее создании в 1913 году: исполнительная власть и Конгресс не могут непосредственно вмешиваться в ее работу. Считалось, что главу ФРС нельзя уволить просто потому, что президент или член Конгресса не согласны с решениями регулятора. Однако оказалось, что в законе предусмотрено увольнение по некой «причине».

«Все так привыкли к независимому статусу ФРС, однако как следует из последних заметок в западных СМИ, ответ на юридический вопрос о том, может ли Трамп уволить главу ФРС, оказался не так очевиден. Прецедентов в истории не было – ни один американский президент не увольнял руководителей ФРС. Учитывая характер прежних действий Трампа, не исключено, что он может пойти напролом и проверить, как на решение об увольнении Пауэлла отреагирует судебная система. Но, возможно, его советники смогут убедить его не делать это, чтобы не ставить под удар независимость ФРС. Недавно назначенный им министр финансов Бессент говорил о том, что независимая ДКП ФРС – это «шкатулка с драгоценностями», которую нужно беречь», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

По данным СМИ, он предостерегал Трампа от увольнения Пауэлла, объясняя, что это может привести к дестабилизации финансовых рынков и дальнейшему снижению доверия инвесторов. А в итоге это приведет к более высокой стоимости обслуживания рекордного госдолга США в 36 трлн долларов.

Трамп, судя по всему, рассчитывает на то, что снижение ставки ФРС США поможет привлечь дешевые деньги в экономику и на американские рынки. Это так называемая политика количественного смягчения уже помогла США в кризис 2008–2009 годов. Однако на этот раз ситуация отличается.

«В 2008 году мировая экономика столкнулась с кризисом ликвидности, так как банки перестали доверять друг другу после краха нескольких крупных финансовых учреждений и кризиса на рынке недвижимости в США, из-за чего кредитные рынки замерли. Снижение ставок и программы количественного смягчения (QE) помогли восстановить доступ к дешевым деньгам, что оживило финансовые рынки. Однако в 2008–2009 годах экономика США страдала от дефляционных рисков, а сейчас (в 2024–2025 годах) ФРС сражается с высокой инфляцией, и резкое снижение ставки может ее снова разогнать», – объясняет разницу Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Более того, продолжает эксперт, после пандемии COVID-19 меры количественного смягчения вызвали рост пузырей на рынке недвижимости, акций и крипты, и новая волна дешевых денег может усугубить эти дисбалансы.

Кроме того, правительство США и компании за последние 15 лет сильно нарастили долги, поэтому дополнительные стимулы могут привести не к росту реального сектора, а лишь к росту спекулятивной активности. Например, государственный долг США в апреле 2025 года превысил 122% ВВП. Дешевые деньги могут лишь временно отсрочить кризис, но не решат проблему перегруженности долгами, считает Чернов.

Вся эта история привела к историческому падению доллара и историческому росту золота до 3500 долларов за унцию.

Худшим сценарием для доллара сейчас станет уступка Пауэлла и экстренное снижение ставок. Впрочем, насильственная отставка Пауэлла будет иметь аналогичные последствия для рынка и катастрофический разгром для доллара,

говорят эксперты Reuters. Более того, это подорвет доверие к экономической политике страны и ее валюте.

В этом году доллар уже упал на 10% к корзине основных валют, а в апреле – почти на 6%. Это самое резкое месячное падение начиная с мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Масштаб распродажи доллара является историческим. Зато золото впервые в истории достигло цены в 3500 долларов за унцию.

«После достижения отметки в 3500 долларов за тройскую унцию я ожидаю техническую коррекцию в ценах на золото, после чего их рост способен продолжиться сначала до 3700 долларов, а затем и до 3960 долларов за тройскую унцию», – говорит Чернов. А вот индекс доллара зависит от того, когда начнутся переговоры о снижении пошлин.

Стремительный рост цен на золото свидетельствует о конце доминирования доллара США, при нормальных обстоятельствах металл не демонстрирует такую динамику. Это признак новой денежной системы, в которой золото снова станет основным средством сбережения в мире,

заявил накануне известный экономист Питер Шифф, президент Euro Pacific Capital. По его словам, жизнь в Америке скоро изменится так, как мало кто может себе это представить. Британская Financial Times тоже считает, что доминирование доллара подходит к концу.

«Уход из долларовых активов и гособлигаций США происходит на фоне роста спроса инвесторов на защитные активы, что крайне необычно. Это может означать, что экономический курс новой администрации США на изоляционизм, односторонние экономические действия по тарифам, разрушение сложившихся международных правил уже приводит к снижению доверия инвесторов к экономической политике США при Трампе. Это может ускорить снижение значимости доллара как мировой валюты – по крайней мере, временное», – говорит Беленькая.

Стремительный рост цен на золото действительно может свидетельствовать о снижении доверия к доллару, но говорить о полном конце доминирования доллара рано, так как у него пока нет реальной альтернативы, считает Чернов. Все-таки большинство международных сделок (особенно в энергетическом секторе) по-прежнему осуществляется в долларах и около 60% мировых валютных резервов хранится именно в них.

«Это скорее сигнал о переходном периоде, где мир ищет баланс между долларом и другими формами сохранения капитала. Будущее, вероятно, будет связано с переходом к многополярной системе, где доллар, юань, евро и золото будут играть важные, но разные роли», – заключает Чернов.