Китай и США перешли к полному уничтожению торговли друг с другом

Tекст: Ольга Самофалова

США с 9 апреля ввели против Китая более высокие пошлины, когда вкупе с предыдущими тарифами общая ставка пошлин достигла 104%.

Китай ответил на это тем, что повысил тарифную ставку на американские товары с ранее объявленных 34 до 84%, добавив в среду, что решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой. КНР вводит эти санкции с 10 апреля.

Однако Дональд Трамп не смог оставить последнее слово за Пекином и вечером в среду 9 апреля заявил, что США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Это противостояние превратилось в политическую игру. Дальше повышать тарифы бессмысленно, потому что текущие пошлины уже по факту являются заградительными: торговля между двумя крупнейшими экономиками мира, по сути, останавливается.

Трамп не стесняется в выражениях, уверяя, что многие страны звонят ему, целуя в задницу, так как готовы на все ради торговых соглашений, чтобы избежать экономических санкций. «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр», – так изобразил Трамп то, как иностранные лидеры умоляют его о сделке. ЕС, например, предложил США нулевые пошлины на промышленные товары, Таиланд намерен увеличить импорт американских товаров и снизить налоги на них, Вьетнам тоже готов больше покупать американских товаров.

Только Китай продолжает противостоять США и заявляет, что готов биться до конца - через контрмеры, плюс Пекин подал иск в ВТО на США. Правда, Вашингтон уже давно нарушает нормы ВТО.

Судя по всему, умолять о переговорах – это именно то, что Трампу надо. Поэтому американский президент в среду сыграл «доброго копа»: он отложил введение масштабных пошлин на три месяца для 75 стран, которые запросили переговоры. На этот период для них будет действовать уровень тарифов в 10%. Пока непонятно, что это за страны, но Китая в их числе точно нет.

Эскалация торговой войны усилила негативные последствия, которые уже наблюдались после первого обмена пошлинами. Так, нефть продемонстрировала в среду самое большое пятидневное падение с 2022 года. Ряд сырьевых товаров, включая базовые металлы, тоже дешевеет. Потому что спрос упадет не все, если мировая экономика затормозится или в худшем случае уйдет в рецессию. Масла в огонь подкинула и сама ОПЕК, которая решила повысить добычу в мае быстрее, чем ожидалось ранее.

Казначейские облигации США упали вместе с акциями по всему миру. Падали индексы и в США, и в Европе, и в Азии. JPMorgan Chase & Co сообщил, что опасения рецессии в акциях, тесно связанных с экономикой США, подскочили почти до 80%. Золото как защитный актив бьет все исторические рекорды. Курс доллара падает по отношению к валютам-убежищам и евро.

Трейдеры делают ставку на то, что эскалация торговой войны потребует от ФРС оказания помощи американской экономике в виде снижения ставки уже в мае. Вероятность этого выросла с 20% 1 апреля до 61% к 9 апреля. В кризис 2008-2009 годов ФРС уже помогала экономике выйти из кризиса так – через снижение ставки.

Однако решение Трампа отложить пошлины хотя бы для 75 стран из 180, для которых тарифы были повышены, сразу привело к повышению и акций, и нефти, и доллара.

Вот только противостояние США и Китая так легко не закончится. «Сегодняшняя "война пошлин" США и Китая является уникальным событием даже по сравнению с 2019 годом, потому что в ней активно используются медиаресурсы и интернет. Однако в целом торговые войны – совсем не уникальное событие для мировой экономики. В XIX веке многие страны, в том числе США, развивали свою экономику именно за счет протекционизма и пошлин практически на все товары. Весьма "протекционистскими" экономиками были в конце XIX века Германия и Россия. Известно даже высказывание великого русского ученого и сторонника протекционизма в торговле Дмитрия Менделеева о том, что России безразлично ухудшение уровня жизни бельгийских рабочих, которые будут уволены с обанкротившихся фабрик по выпуску зеркал из-за того, что Россия обложила пошлинами бельгийские зеркала, и безразлично потому, что пошлины позволят создать рабочие места в России. Министр финансов США Скотт Бессент почти цитирует Менделеева, говоря о том, что пошлины в отношении Китая и остальных стран мира позволят создать новые рабочие места в США», – рассуждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Она добавляет, что во второй половине XX века международный протекционизм, казалось бы, вышел из моды, поскольку появилась Бреттон-Вудская валютная система, а еще позже – институты свободной торговли – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), позднее преобразованное в ВТО, международные платежные системы и т. д.

«В XX веке на смену протекционизму якобы пришла глобализация, но на самом деле оказалось, что никакой глобализации нет, свобода торговли существует только для одной страны, которой, разумеется, являются США.

В результате почти до конца XX века, несмотря на существование предшественницы ВТО (ГАТТ), страны с рыночной экономикой "благополучно" вели друг с другом торговые войны, только локальные и касающиеся отдельных товаров – то "куриная война", то "макаронно-цитрусовая война" США с западной Европой, то "креветочная война" США со странами Азии. Причем во всех случаях участвовали США, президенты которых вечно жалуются, что именно их страну все обижают и вводят пошлины на их товары. А между тем в сфере услуг, особенно финансовых услуг, США являются не просто "жандармом", а "диктатором" всего мира, особенно когда используют доллар как политическое оружие», – говорит Наталья Мильчакова.

Владимир Седалищев, эксперт Фонда экономической политики, считает неубедительными озвучиваемые Трампом причины торговой войны – в виде борьбы с наркоторговлей (фентанилом) или уменьшения дефицита торгового баланса. «Более вероятно, что это борьба за глобальное лидерство: последние годы Китай обогнал США в терминах ВВП по паритету покупательной способности (18% мировой экономики), что, несомненно, является крайне тревожным сигналом для Штатов. Поэтому аргумент "сейчас или никогда" вполне мог стать истинным триггером начатой Трампом глобальной торговой войны», – полагает эксперт.

То, что Трамп – резкий и жесткий бизнесмен, который ровно так же управляет страной, как и бизнесом, хорошо известно. Однако от более осторожного Китая такой жесткости и непреклонности ждали немногие.

«За последние годы, особенно на фоне СВО, Китай начал понимать, что санкции и угрозы не всегда эффективны. Пример России показал, что страна не обязательно испытывает критические экономические сложности даже под экономическим и санкционным давлением. Хотя ситуация с Россией и Китаем не совсем аналогична, Китай сделал определенные выводы и стал чувствовать себя увереннее. Тем более что Запад, в свою очередь, оказался не таким единым, как предполагалось ранее», – говорит генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

И США, и Китай – крупные страны, которые имеют рычаги влияния друг на друга. «У США главное оружие в торговых войнах – это их самоизоляция, в том числе санкции, эмбарго, даже теоретический запрет для других стран на использование доллара, возможный арест активов, арест торговых судов и т. д., а вот у Китая главное оружие – это как раз востребованность его товаров по всему миру и прогресс в технологиях. Развивающиеся страны заменяют поставки высокотехнологичной продукции, в том числе электромобилей, из США на поставки из Китая», – говорит Мильчакова.

Поэтому выходом из торговой войны эксперт считает как раз прекращение взаимных поставок между США и Китаем.

«США теоретически потеряют 13% импорта, который шел из Китая, и 6% экспорта, направляемого в КНР, а Китай – 15% экспорта, направляемого в США и 5% импорта из США. Это негативно скажется на мировой экономике, так как темпы роста экономики и Китая, и США замедлятся, но вряд ли разразится новый масштабный экономический кризис.

Китай сможет легко "пристроить" свой экспорт в другие страны, прежде всего, в страны БРИКС. А вот США придется приложить большие усилия, чтобы заместить 15% выбывшего импорта из Китая, особенно по отдельным товарным позициям, да и ценой вопроса станет возвращение инфляции как минимум на уровень 3% к концу текущего года»,

– ожидает Мильчакова. А может быть, дойдя по абсурдных уровней пошлин, страны, наконец, смогут сесть за стол переговоров, понимая, что ни Китай, ни США не смогут стать победителями.

«Исходя из введенных сторонами на текущий момент тарифов (104% для Китая и 84% для США), я прогнозирую снижение ВВП США на 2,6% или 713 млрд долларов, а Китая – на 2% или 351 млрд долларов. Для мировой экономики это противостояние обойдется в 1,2% ВВП или 1,5 трлн долларов при условии сохранения текущей структуры тарифов хотя бы на год», – заключает Владимир Седалищев.