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    9 апреля 2025, 08:48 • Экономика

    Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России

    Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Хотя Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако рикошетом долетает и до нас. Ожидания глобального кризиса бьют по ценам на нефть и по доходам российского бюджета. Неожиданный удар по нефти пришел и от кого не ждали – от ОПЕК. Российская Urals уже опускается ближе к 50 долларам за баррель, тогда как в бюджете заложено почти 70. Как Россия справится с этим?

    Ожидания падения мировой торговли и экономики из-за торговой войны Трампа вплоть до нового глобального кризиса бьют по ценам на нефть. Второй удар по нефти нанесла ОПЕК, которая буквально на следующий день после того, как Трамп заявил о пошлинах, решила ускорить увеличение добычи в три раза. Организация решила в мае нарастить добычу сразу на 411 тыс. баррелей в сутки вместо запланированных ранее 135 тысяч.

    В понедельник вслед за снижением стоимости нефти на мировом рынке, цена на наш сорт нефти Urals упала до 50 долларов за баррель. Это ниже потолка цены в 60 долларов за баррель. Однако куда важнее для России то, что это существенно ниже цены, заложенной в бюджете страны.

    Цены на нефть разных сортов начали падать еще в четверг и пятницу, продолжили в понедельник, а во вторник и мировые цены на нефть, и стоимость Urals остановили падение и подросли. Однако долгосрочные факторы в пользу более низких цен никуда не делись. Крупные инвестбанки уже начали снижать свои прогнозы по нефти на этот и следующий год, например, в Goldman Sachs.

    «При сценарии дальнейшей эскалации торговых войн мировые цены на нефть останутся под давлением. Стоимость Brent в таком случае опустится в район 55-60 долларов за баррель, а цены на Urals снизятся до 45-52 долларов за бочку. Если Трамп начнет договариваться с большинством стран об отмене новых пошлин в обмен на снижение дефицита торгового баланса с ними, то стоимость черного золота начнет восстанавливаться и может вернуться в диапазон 65-70 долларов за баррель Brent и в район 60 долларов за бочку Urals. Пока мы второй вариант развития событий видим, как более вероятный», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако есть ряд факторов, благодаря которым тренд может развернуться – и цены на нефть быстро пойдут вверх.

    Например, если США начнут военные действия против Ирана, снижая эскалацию торговых войн, то мировые цены на нефть могут взлететь и выше 70-75 долларов за баррель Brent, говорит Чернов.

    «Второй фактор, который может толкнуть цены на нефть вверх – это изменение позиции ОПЕК, которая пока молчит. Но даже словесными интервенциями организация может поправить ситуацию.

    Достаточно выйти и сказать, что ситуация на рынке поменялась, поэтому ОПЕК берет паузу до конца апреля по своему предыдущему решению резко увеличить добычу с мая. Члены ОПЕК могут перенести дату повышения объемов добычи, например, с мая на июль, либо уменьшить сам объем повышения добычи до прежних 135 тыс. баррелей в сутки. Это поддержит нефть», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Третий фактор, который может поднять цены на нефть, это если ФРС США начнет снижать ставку рефинансирования. «Чтобы дать импульс развитию предприятий в США, ФРС США может пойти на снижение ставки. Это логично, потому что промышленное производство в самих Штатах может пострадать из-за удорожания или недоступности каких-то компонентов и деталей из Европы и Китая. ФРС США так уже делала в рамках кризиса 2008-2009 годов, когда начала политику количественного смягчения, то есть снижения ставки. Благодаря этому в США стало приходить много дешевых денег, началась скупка фьючерсов, в том числе фьючерсов на нефть, и нефтяные котировки пошли вверх. То же самое ФРС может провернуть и сейчас», – рассуждает Игорь Юшков.

    Если таких значимых событий не произойдет, то мир, по его словам, пойдет по плавному сценарию балансировки рынка: должен будет пройти определенный период, несколько месяцев, чтобы низкие цены повлияли на добычу. И первыми, кто начнет снижать добычу, будут американские сланцевые проекты, так как для многих из них нефть в районе 55 долларов за баррель уже делает добычу нерентабельной.

    Впрочем, в конце концов цены в районе 50-60 долларов за баррель будут болезненными для всех производителей нефти, в том числе и для России, добавляет эксперт ФНЭБ.

    В бюджете РФ заложена куда более высокая цена на нефть в 69,7 доллара за баррель, да еще и более слабый курс рубля – 96,5 рубля за доллар (а сегодня 85,5).

    «Мы сейчас продаем свою нефть в рублях дешевле, чем планировали. Вместо запланированных 6700 реализуем за менее чем 5000 рублей за баррель»,

    – говорит Игорь Юшков. Это приводит к росту незапланированного дефицита. В первом квартале 2025 года бюджет был сведен с дефицитом 2,17 трлн рублей, или 1% ВВП. Это вдвое выше планового дефицита на весь 2025 года в 1,17 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

    «Минфин рассчитывал нефтегазовые доходы России в 2025 году на уровне в 10–11 трлн рублей при курсе доллара по 96,5 и стоимости Urals в 60 долларов за баррель. Если среднегодовая цена Urals опустится до 50 долларов за баррель, то нефтегазовые доходы бюджета могут упасть примерно на 15–20% относительно прогноза, а при цене в 40 долларов за баррель потери могут достигать 30–40%, то есть они могут сократиться до 6–7 трлн рублей», – посчитал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Стоит отметить, что в бюджете заложены две цены на нефть: при 69,7 доллара за баррель будет возможным пополнение ФНБ (но на это уже мало надежды), а при 60 долларах за баррель бюджет будет сверстан без пополнения ФНБ, то есть резервов. А вот если Urals будет стоить меньше 60 долларов за баррель, то тогда придется использовать средства резервов для покрытия выросшего дефицита бюджета.

    Как Россия может справиться с возможными рисками падения доходов от низких цен на нефть?

    Во-первых, российскому бюджету может помочь также рубль. «Ослабление стоимости российского рубля может очень быстро увеличить доходы российского бюджета в рублевом эквиваленте.

    В бюджет РФ заложен курс примерно на 10% выше текущего, поэтому уже в скором времени мы ожидаем ослабления стоимости рубля»,

    – согласен Чернов.

    Во-вторых, у нас есть бюджетное правило и Фонд национального благосостояния или ФНБ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, признав возросшие риски снижения цен на нефть, отметила, что нам поможет с этим справиться бюджетное правило. Бюджетное правило как раз и было создано для того, чтобы в тучные годы дорогой нефти доходы от ее экспорта частично шли в резервы (на покупку золота или юаней). И тогда в кризисные времена, когда нефть падает в цене, как сейчас, у страны была возможность распродать резервы для пополнения казны.

    «Механизм бюджетного правила будет нивелировать падение нефтегазовых доходов, если цены будут падать ниже 40–45 долларов за баррель. В таком случае Минфин начинает активно расходовать Фонд национального благосостояния, чтобы компенсировать недостаток доходов», – говорит Чернов.

    Правда, есть риски, что резервы ФНБ могут быть быстро проедены. «Ликвидная часть ФНБ продолжает сокращаться. На 1 апреля ее размер составил 3,27 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Для сравнения: на 1 января 2022 года объем ликвидных активов ФНБ составлял эквивалент 8,4 трлн рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Если предположить, что в условиях устойчиво низких цен на нефть в какой-то момент ликвидная часть ФНБ будет исчерпана, то у Минфина не останется такого компенсирующего механизма в периоды низких цен на нефть», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Тогда, по ее словам, правительству и парламенту придется искать дополнительные источники бюджетных доходов, что равно повышению налогов, и/или сокращать расходы бюджета. В целом и то, и другое означает вычет из экономического роста, хотя эффект зависит еще и от характера расходов.

    «Альтернатива – согласиться на более агрессивный рост госдолга. Результат – более высокая долгосрочная нейтральная процентная ставка, то есть более высокая стоимость заимствований на длительную перспективу», – говорит Беленькая.

    «С точки зрения урезания расходов бюджета наименее болезненным для России было бы в случае окончания СВО сократить оборонные расходы. Возможно сокращение отдельных строк расходов. Например, в начале 2023 года, когда первый квартал года тоже оказался очень пугающим, Минфин принял решение с 1 сентября вдвое уменьшить выплаты нефтяным компаниям по демпферу. Не исключено, что одним из первых решений Минфина сейчас будет повтор этой реформы. Но в 2023 году это вызвало рост цен на топливо на внутреннем рынке, и сейчас возможна подобная ситуация», – напоминает Игорь Юшков.

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