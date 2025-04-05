Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

Tекст: Ольга Самофалова

Новые пошлины президента США Дональда Трампа для Китая составят в среднем до 70%. Однако КНР не намерена бежать в Вашингтон с протянутой рукой, и готова биться. Китай уже объявил об ответном шаге: Пекин вводит пошлины в размере 34% на весь импорт из США. Противостояние между этими двумя странами-конкурентами остановить переговорами будет не так просто, как в случае с любыми другими 179 государствами, на которые тоже распространяются пошлины Трампа.

Столь высокие пошлины неизменно приведут к падению экспорта из Китая в США, который в деньгах в прошлом году составил целых 440 млрд долларов. А значит, Поднебесной придется искать новые рынки для сбыта своей оказавшейся «ненужной« продукции. Экономисты ждут наплыва дешевых китайских товаров в другие страны, которые могут сильно пострадать от этого и начать защищаться уже от Китая.

Лишившись американского рынка, китайские производители попытаются продать больше своей продукции в ЕС. В связи с этим Брюсселю придется принять ряд экстренных защитных мер, считает главный экономист Deutsche Bank Робин Винклер, пишет FT.

Пошлины Трампа против китайских товаров нанесут двойной удар по немецкой промышленности, так как в ФРГ хлынет продукция из КНР, считает глава Института Ifo Клеменс Фюст. За четыре года действия пошлин только экономика ФРГ понесет убытки в 200 млрд евро, а ВВП страны снизится на 1,5% к 2028 года, посчитали эксперты Института немецкой экономики в Кельне

«Цифры ущерба экспорту Китая весьма различаются – называют от 150 до 440 млрд долларов. То есть китайский экспорт в США может сократиться в этом году теоретически минимум на треть, а максимум даже на 100%, хотя последний вариант маловероятен», – говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

С первой волной торговой войны США с Китаем в 2018-2019 года Пекин справил на отлично. Цель Вашингтона – сократить экспорт из Китая не был достигнут, так как китайские товары нашли новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии, а также на рынках стран БРИКС. Поднебесная в итоге только наращивала свой экспорт в другие страны, несмотря на ограничения Штатов.

Кроме того, Китай с 2017 года заключил девять торговых соглашений, включая знаковое партнерство 15 стран в Азии. Тогда как США не заключили ни одной новой торговой сделки.

Более того, предыдущие пошлины помогли Китаю поднять свой технологический уровень еще выше.

«Увеличение пошлин против китайских товаров в первую торговую войну 2018-2019 годов стимулировало китайские компании вкладываться в НИОКР и повышать качество продукции, что особенно поддерживалось программой Made in China. В результате пошлины привели к тому, что в Китае повысилась конкурентоспособность компаний, и они стали конкурировать с американскими уже в сегментах с более высокой наукоемкостью и технологической сложностью. Можно говорить о том, что американские тарифы «вырастили» китайских конкурентов для американских компаний в более сложных отраслях», – отмечает замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, доцент Департамента прикладной экономики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Еще один важный аспект– в ответ на торговые ограничения китайские компании стали активнее развивать собственные технологические экосистемы, сокращая зависимость от американских компонентов, добавляет Федюнина. «Программы импортозамещения и господдержка высокотехнологичных секторов позволили Китаю не просто адаптироваться, но и ускорить развитие в критически важных направлениях, включая полупроводники, электротранспорт и искусственный интеллект. Таким образом,

если краткосрочный эффект от тарифов выглядел как удар по китайскому экспорту, то в долгосрочной перспективе они сыграли на руку Пекину, стимулируя технологический рывок»,

– замечает Федюнина.

Поиском новых рынков сбыта и собственным технологическим развитием Поднебесная займется, скорее всего, и на этот раз. «Новые рынки сбыта китайской продукции найти не проблема. Есть некоторые товары и виды сырья, где Китай является ключевым мировым поставщиком или даже монополистом. Поэтому мировая промышленность будет выстраиваться в очередь к Китаю за комплектующими и материалами. Мировые потребители будут с удовольствием заключать контракты на поставки не слишком дорогой продукции из Китая. Поэтому КНР даже не придется прилагать слишком много усилий, чтобы найти новые рынки сбыта», – считает Мильчакова.

Например, Китай является крупнейшим в мире производителем беспилотников и запчастей для них, монополистом в производстве панелей, используемых на солнечных электростанциях, монополистом в выпуске открытого именно в Китае материала «графен», который используется в производстве смартфонов, пауэрбанков, покрытия для БПЛА и прочее, а также крупнейшим в мире производителем лития и редкоземельных металлов.

Основными рынками сбыта для китайских товаров наверняка станут страны БРИКС, а также страны Азии, в том числе юго-восточной Азии, и рассорившиеся с США Канада и Евросоюз, считает Мильчакова.

«Для стран, чьи потребительские рынки до последнего времени не были сильно насыщены китайской продукцией, в первую очередь, в Южной и Центральной Америке и Африке – вероятно, наступает «золотое время»,

поскольку избыток нереализованной в крупнейшей экономике мира потребительской продукции неминуемо приведет к значительным скидкам на альтернативных рынках. У Китая философия торговли отличается от таковой в Европе и США. Для Китая гораздо важнее любым способом реализовать произведенное, чтобы запустить вырученные деньги в инвестиции, нежели держать цены высокими во имя престижа тех или иных брендов и торговых марок», – отмечает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании «Прайм Брокерский Сервис».

При этом США сами точно не смогут отказаться от многих китайских товаров. Потому что Штаты покупают в Китае в том числе товары, которые сами самостоятельно не производят или производят в недостаточном объеме. «Особенно трудно США будет что-то противопоставить поставкам техники и компонентов из Китая, в том числе разнообразные компьютерные и автомобильные запчасти. Наиболее известный пример – пресловутые сборки iPhone. У Apple сейчас может произойти срыв планов по запуску новых моделей», – говорит Бабошкин.

Китай в свою очередь закупает в США намного меньше продукции, в основном важные агропромышленные товары – в первую очередь, сою. «В похожих условиях во время первого президентского срока Трампа Китай смог решить эту проблему путем закупки недостающего объема соевых бобов в Бразилии. Поэтому говорить что 34-процентные пошлины Китая приведут к 34-процентному падению импорта сои было бы неправомерно», – говорит эксперт.

По мению Бабошкин, обе экономики смогут в течение нескольких месяцев существовать в условиях минимального стресса, пользуясь накопленными объемами импорта на вкладах. А дальше ситуация будет зависеть от шагов воюющих партнеров.